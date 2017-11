Cena bitcoinu stále stoupá. Do konce roku překoná 10 000 dolarů, tipují odborníci

Digitální měna bitcoin v letošním roce prudce roste a zatím se neobjevují známky toho, že by se tento vývoj měl prudce změnit. Necelý týden poté, co bitcoin překonal hranici 8000 dolarů, stoupl o víkendu na více než 9500 dolarů. A odborníci stále více spekulují, kdy se mu podaří prolomit hranici 10 000 dolarů (213 000 Kč). Podle některých analytiků by to vzhledem k současnému růstu mohlo být ještě do konce letošního roku, možná před Vánocemi. New York 14:54 27. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bitcoin (ilustrační foto) | Foto: Miloslav Hamřík | Zdroj: Český rozhlas

Miliardář Mike Novogratz, který vytvořil hedgeový fond, tedy rizikový investiční fond, investující do digitálních měn, minulý měsíc řekl, že bitcoin by mohl prolomit 10 000 dolarů do dubna 2018. Nicméně minulý týden svůj odhad revidoval a uvedl, že to bude ještě do konce letošního roku.

O korunová 'eseróčka' je stále větší zájem. S malým kapitálem loni začalo 80 procent firem Číst článek

Novogratz ve svém odhadu není jediný, upozornil server inverse.com. Podnikatel a majitel týmu NBA Mark Cuban finančnímu serveru Business Insider řekl, že hodnota bitcoinu bude pokračovat v růstu, pokud bude bitcoin nadále působit spíše jako sběratelská záležitost než jako skutečná měna. Analytik Thomas Lee z Fundstrat minulý týden dodal, že bitcoin podle něj do poloviny roku 2018 stoupne na 11 500 USD.

Cuban upozornil, že počet lidí, kteří si otevřeli nové účty a kupují bitcoiny, i když v malém objemu, prudce roste. Na největší bitcoinové burze v USA Coinbase minulý týden od středy do pátku vzniklo 100 000 nových účtů zájemců o koupi bitcoinů. Za poslední rok se počet účtů na Coinbase téměř ztrojnásobil na 13 milionů. Coinbase je jednou z největších platforem pro bitcoin, ale také konkurenční měnu ethereum, upozornila agentura Bloomberg.

Zájem o bitcoin, který je podle tržní hodnoty největší kryptoměnou, roste navzdory varováním některých investorů, že je to velká bublina, které hrozí splasknutí. Jen za poslední dva týdny bitcoin posílil o více než 40 procent. Pro srovnání akciový index S&P 500 od počátku letošního roku stoupl o 18 procent.

Po více než 50 % říjnovém růstu na #Bitcoin tady máme opět více než 50 % růst v listopadu #crazy Cena se i po dopoledni drží v dosahu rekordní úrovně 10 tisíc dolarů! pic.twitter.com/StOb2NZRzm — XTB CZ/SK (@xtbczsk) 27. listopadu 2017

Bitcoinu pomáhají i známky toho, že se přesouvá mezi hlavní investice. Společnost CME Group, která provozuje největší termínovou burzu na světě, chce od prosince nabízet termínové kontrakty na bitcoin.

Největší americká banka JPMorgan Chase & Co. prý dokonce podle informovaných zdrojů zvažuje možnost pomoci klientům při sázkách na bitcoiny prostřednictvím navrhovaných termínovaných kontraktů. Ředitel banky Jamie Dimon přitom již dříve označil bitcoin za podvod a řekl, že by vyhodil každého zaměstnance, který s bitcoiny spekuluje.

Od začátku roku cena bitcoinu stoupla o více než 800 procent. Hodnota bitcoinů v oběhu je podle internetových stránek Coinmarketcap.com vyšší než 162 miliard USD (3,4 bilionu Kč).