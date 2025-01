Česko vyváží dvacet procent surového mléka. ‚Důvodem je cena,‘ říká předseda Zemědělského svazu

Zatímco v roce 2000 chovali zemědělci v Česku zhruba půl milionu dojných krav, předloni to ale bylo podle údajů Českého statistického úřadu už jen necelých 350 tisíc. I tímto úbytkem se zabývá dvoudenní konference Mléko 2025. Jde o největší konferenci v oblasti automatizace chovu skotu v Evropě. „Robotizací nahrazujeme nedostatek pracovní síly,“ řekl v rozhovoru pro Český rozhlas Plus Martin Pýcha, předseda zemědělského svazu. Rozhovor Praha 13:37 15. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mléko je hned po obilninách v českém zemědělství nejdůležitější komoditou. Stavy dojnic přitom dlouhodobě klesají | Foto: Marcos Brindicci | Zdroj: Reuters

Mléko je podle zemědělského svazu z hlediska tržeb druhá nejdůležitější komodita v zemědělství hned po obilninách. Dojnic v Česku přitom stále ubývá. Víte proč?

Je to samozřejmě dané tím, že chovat dojný skot je investičně i organizačně velmi náročné. Musíte zajistit pracovníky, musíte najít finance, které do toho investujete. Musíte také umět chovat dojný skot, protože jde o oblast, která vyžaduje velmi vysoké know-how a čeští zemědělci to umí.

Tyhle okolnosti tady byly nejspíš vždycky. Náročné to bylo vždycky. Tak proč počet dojnic ubývá teď?

Počet dojnic ubývá dlouhodobě nejen u nás, ale i v celé Evropské unii. Jak znovu říkám, je to otázka toho, že na jedné straně se zvyšuje dojivost, což znamená, že dojnic není potřeba tolik, a na druhé straně, ne všichni to umí.

Z trhu odchází ti, kteří to neumí. Velmi často jsou to také menší zemědělci, kteří nemají takové možnosti, aby chovali dojnice ve větších stádech, které jsou nezbytné z důvodu, aby ta produkce byla konkurenceschopná. Velmi často menší zemědělci přechází na pastevní chov masného skotu a opouští produkci mléka.

Čekáte, že tenhle trend bude i nadále pokračovat?

Samozřejmě bychom byli rádi, kdyby se ten trend zastavil. Česká republika z hlediska kvality a užitkovosti patří ke špičce nejenom v Evropě, ale i na světě.

Jsme relativně malá země, naše produkce je v řádech jednotek procent v rámci celé Evropské unie. I Evropská komise ale očekává, že ve střední a východní Evropě je potenciál ke zvyšování stavu dojnic a ke zvyšování produkce mléka. My bychom byli rádi, kdyby Česká republika tuto příležitost dokázala využít.

Digitalizace a robotizace chovu

Jak velký je v Česku prostor pro další rozvoj a zvyšování produkce mléka?

My můžeme podpořit zvyšování u těch stávajících chovatelů, ale zároveň můžeme motivovat zemědělce, kteří dnes dojný skot nechovají, aby ho chovali do budoucna. Z hlediska toho, že je to jedna z mála komodit, kde my jako zemědělský svaz vidíme jasnou perspektivu a možnost uspět nejen v evropské, ale i celosvětové konkurenci.

Je to samozřejmě dáno nejenom kvalitou našich chovatelů, ale také kvalitou našich zpracovatelů, protože my jako zemědělci produkujeme mléko. Část z toho vyvážíme do zahraničí, ale pro nás by bylo daleko lepší, kdybychom dokázali české mléko zpracovat v českých mlékárnách a vyvážet zpracované mléčné výrobky, jako jsou sýry, jogurty, máslo a podobně.

Česko vyváží dvacet procent produkce surového mléka, ale dováží se až padesát procent zpracovaných mléčných produktů jako je třeba máslo nebo sýry. Proč vlastně čeští zemědělci preferují zahraniční zpracovatele?

To je jednoduché – je to cena. Pokud dostanete v německé mlékárně vyšší cenu za mléko, tak samozřejmě volíte odběratele v Německu.

My se snažíme preferovat české mlékárny, ale i zemědělci musí zaplatit náklady, musí zaplatit zaměstnance a každý halíř na každém litru je samozřejmě znát, takže v okamžiku, kdy máte možnost prodat mléko někomu, kdo vám zaplatí vyšší cenu, tak ten zemědělec se jí snaží využít.

Dá se to vůbec nějak změnit?

Byli bychom rádi, kdyby české mlékárny platily aspoň tu evropskou cenu, aby byly schopny zaplatit takovou cenu jako třeba německé, ale bohužel narážíme na to, že taková situace tady u nás v České republice není.

Ekonomické možnosti zpracovatelů asi taky budou jiné než v Německu. Když se ale vrátím zpátky k té zmíněné konferenci, tak ta se zaměřuje i na různé novinky v chovu skotu. Může právě modernizace chovu skotu situaci zásadně změnit? Na jaké trendy se v tomhle případě sází?

Tahle konference je zaměřená na robotizaci a digitalizaci. Pro nás je robotizace a digitalizace chovu skotu důležitá z mnoha aspektů.

Jedním z nich je samozřejmě to, že tím nahrazujeme nedostatek pracovní síly, a přesto, že to může být v některých případech nákladnější, tak v okamžiku, kdy zaměstnance nemáte nebo je velmi obtížně sháníte, tak možnost nahradit je roboty je výhodnější.

Roboti navíc pracují 24 hodin denně a 7 dní v týdnu, což znamená, že nemusíte řešit víkendy, služby, noční služby a tak. Péče o dojný skot je náročná, musíte je krmit 24 hodin denně, řešit napájení, ale i třeba porody a další věci.