Čína prověřuje export mléčných výrobků z Evropské unie, ve centru jejího zájmu je i Česko

Čína zahájila antisubvenční vyšetřování dovozu mléčných výrobků z Evropské unie, oznámilo ve středu čínské ministerstvo obchodu. Peking prověří 20 dotačních programů z celé EU, speciálně se ale zaměří na osm zemí, a to na Českou republiku, Rakousko, Belgii, Chorvatsko, Finsko, Itálii, Irsko a Rumunsko, uvedla agentura Reuters. Peking 12:17 21. srpna 2024 Čína se speciálněe zaměří na osm zemí, a to na Českou republiku, Rakousko, Belgii, Chorvatsko, Finsko, Itálii, Irsko a Rumunsko. (ilustrační foto), | Foto: Jaroslav Hroch | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vyšetřování se zaměří na různé druhy sýrů, mléka, smetany a dalších produktů určených k lidské spotřebě. Krok Pekingu zřejmě souvisí se sporem o cla na dovoz čínských elektromobilů do EU. Zdaleka největším vývozcem mléčných výrobků z EU do Číny je z uvedených zemí Irsko, které loni do Číny prodalo mléčné výrobky za 461 milionů dolarů (10,4 miliardy Kč).

Vyšetřování začalo ve středu a podnět k němu dala stížnost, kterou 29. července podaly čínské mlékárenské svazy Dairy Association of China a China Dairy Industry Association. Stížnost podaly jménem čínského mlékárenského průmyslu, uvedlo ministerstvo.

Evropská komise v úterý předložila návrh na úpravu dodatečných represivních cel na dovoz elektromobilů z Číny do EU. Čínská asociace výrobců automobilů (CAAM) ale ve středu uvedla, že návrh přináší značná rizika a nejistotu pro čínské firmy, které chtějí v EU fungovat a investovat. Peking už dříve unii vyzval, aby od cel ustoupila. Maximální clo by podle nového návrhu mělo činit 36,3 procenta.