Nakoupili jste bitcoin nebo ether? Teď se vám vyplatí je držet a neprodávat při prvním prudším poklesu

V polovině února vstoupil v platnost zákon, který v podstatě postavil kryptoměny, jako jsou třeba bitcoin nebo ether, na úroveň cenných papírů. Podle analytika investiční společnosti Portu Lukáše Rašky je nejdůležitější změnou zavedení takzvaného hodnotového a časového testu.

„Hodnotový test spočívá v tom, že pokud vaše příjmy z prodeje kryptoměn nepřesáhnou částku sto tisíc korun za rok, ten příjem nemusíte danit. Časový test spočívá v tom, že příjmy z prodeje kryptoměn držených déle než tři roky jsou také osvobozeny od daně,“ vysvětluje Raška.

Podle něj tyto změny ocení hlavně drobní investoři a ti, kteří drží kryptoměny dlouhodobě.

Čechů, kteří kryptoměny v současnosti nakupují a prodávají, je podle šéfa České kryptoměnové asociace Františka Vinopala až o 700 tisících. A potenciál je podle něj násobně větší.

„Nejbezpečnější je volatilita kryptoaktiv, například bitcoinu. To, že se to hýbe i o deset, dvacet procent denně, to je motivátor mít to krypto ne jako nějakou spekulaci, ale spíše na dlouhodobé spoření,“ míní František Vinopal.

Časový test pro kryptoměny

Podle Vinopala platí pro kryptoměny podobné pravidlo jako třeba pro akcie – dokupovat průběžně a riziko rozložit.

Nová zákon nezačal platit od Nového roku, ale až v polovině února. Investoři si tedy musí pohlídat, ze kdy přesně příjmy z prodeje kryptoměn mají. A to není jediný problém.

Podle daňového experta Jana Bonaventury ze společnosti Bredford Consulting jsou pořád příjmy z kryptoměn považovány za jiný příjem než prodej cenných papírů, takže se při vykazování nedají kombinovat. A v zákoně podle něj zůstala i řada dalších nejasností.

„Ta novela byla přijata poměrně rychle i přes odpor finanční správy, která s osvobozením příjmu z kryptoměn nesouhlasí. Zejména z toho důvodu, že se vztahuje i na kryptoaktiva nabytá v minulosti,“ vysvětluje Bonaventura.

Existují podle něj také obavy, že by se v Česku mohly legalizovat příjmy z trestné činnosti. Česko není první evropskou zemí, která zavedla časový test pro kryptoměny, má ho třeba i Německo nebo Portugalsko.

Podle Vinopala si pochybní spekulanti spíš vyberou nějaký daňový ráj, ale podnikatele s kryptoměnami by to do Česka přilákat mohlo. A stát na tom podle Vinopala vydělá třeba díky tomu, že u nás tito daňoví rezidenti část příjmů zase utratí.