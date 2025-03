‚Trump poskytl trhu vzpruhu.‘ Bitcoin posílil po oznámení, že bude součástí strategických rezerv USA

Bitcoin od minima z minulého týdne zpevnil do pondělního rána asi o dvacet procent, než začal oslabovat. Prudce zpevnily i další kryptoměny. Reagovaly tak na nedělní oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa, který vyjmenoval digitální měny, jež budou součástí nových strategických rezerv Spojených států. Washington/Praha 11:08 3. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rezerva vyvolá obavy z možného střetu zájmů, někteří Trumpovi poradci totiž na kryptoměnovém trhu masivně investují (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Trump v příspěvku na své síti Truth Social uvedl, že jeho lednový exekutivní příkaz o kryptoměnách „nařídil prezidentské pracovní skupině, aby pokročila v přípravě strategické kryptorezervy, která zahrnuje XRP, solanu a cardano.“ Dodal poté, že jádrem rezervy budou bitcoin a ether.

V pondělí kolem 09.00 SEČ bitcoin podle serveru CoinDesk přidával za posledních 24 hodin 7,6 procenta zhruba na 92 300 USD (2,2 milionu Kč). Jen za pondělí ale oslabuje. V pátek se bitcoin obchodoval kolem 78 200 USD.

Druhá největší kryptoměna ether měla za posledních 24 hodin k dobru 7,8 procenta a prodávala se bezmála za 2400 USD. Jen za pondělí je ale také ve ztrátě. Ve srovnání s páteční cenou vykazovala růst o deset procent.

Kryptoměna XRP od pátku posílila o 31 procent, solana o patnáct a cardano o 69 procent.

To, že součástí rezervy budou také XRP a cardano, je podle obchodníka Andrewa Tu ze společnosti Efficient Frontier překvapivé. Obě kryptoměny v neděli zaznamenaly obrovský nárůst a vedly zisky napříč většinou digitálních aktiv. Kryptoměnový trh od poloviny ledna klesal kvůli zklamání, že Trump nedodržel předvolební sliby o uvolnění regulace.

‚Důvěra je zpět‘

„Trump právě poskytl trhu vzpruhu, na kterou obchodníci s kryptoměnami čekali,“ uvedl analytik Matt Simpson ze společnosti City Index. „Zdá se, že veškerá důvěra, která byla minulý týden ztracena, je teď zpět,“ napsal Simpson a dodal, že pokud nedojde k další vlně výprodeje, mohl by kryptoměnový trh vystoupat na další maxima.

O vytvoření rezervy se zasazují obchodníci s kryptoměnami. Plánují něco na způsob pevnosti Fort Knox, kde je uložena velká část zlatých rezerv Spojených států, která by nakupovala a držela bitcoiny. To by této třídě aktiv poskytlo legitimitu.

Návrhy už procházejí státní a federální legislativou. Jeden senátní návrh zákona, který má podporu republikánů, plánuje nařídit americkému ministerstvu financí, aby nakoupilo milion bitcoinů v hodnotě zhruba 94 miliard dolarů (2,3 bilionu Kč) podle současných tržních cen, napsal deník Financial Times.

Návrhy zákonů narážejí na odpor, nevoli vůči nim vyjadřují i někteří republikánští zákonodárci, kteří tvrdí, že ohrožují prostředky daňových poplatníků.

Samotná rezerva vyvolá obavy z možného střetu zájmů. Někteří Trumpovi poradci totiž na kryptoměnovém trhu masivně investují a Trump sám vydal ještě před inaugurací vlastní kryptoměnu, byť podle analytiků šlo spíše o zajímavost.

Nákupy kryptoměn

Podle analytika společnosti Purple Trading Petra Lajseka budou z Trumpova nedělního oznámení o rezervách nejvíce těžit držitelé bitcoinu.

„Americká vláda totiž patrně bude muset nakoupit obří objemy kryptoměn, čímž vyžene jejich cenu nahoru. Jinými slovy, vláda USA se stává hráčem s téměř neomezenými prostředky, který může výrazně ovlivnit trh,“ napsal Lajsek ČTK. Zdůraznil, že tímto rozhodnutím mohou kryptoměny dostat úplně nový rozměr.

„Z divokého západu se tak mohou posunout téměř na úroveň rezervní měny. Tento precedent navíc může inspirovat i další centrální banky – třeba i Českou národní banku. Vrátka na nákup bitcoinu do jejích rezerv tak mohou být pootevřena.“

Analytik ale zároveň upozornil, že kolem Trumpova záměru vytvořit státní rezervu kryptoměn panují otazníky.

„Někteří spekulanti mohli mít tuto informaci k dispozici dříve než trh. Tomu by nasvědčovaly i kroky neznámého tradera, který 30 minut před Trumpovým oznámením udělal vysoce rizikovou sázku na bitcoin a ether. Tyto kryptoměny nakoupil s pákou 50x – to znamená, že pokles bitcoinu o dvě procenta by jej připravil o veškeré peníze...“

„Zdá se tak, že trader ‚šel na jistotu‘. Své pozice pak uzavřel patnáct minut po Trumpově oznámení se ziskem téměř sedm milionů dolarů. Tento obchod tak má všechny známky insider tradingu, který je samozřejmě zakázanou praktikou,“ dodal Lajsek.