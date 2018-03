Praha| 17. 6. 2017 |Barbora Kladivová |Ekonomika

Daňové zatížení v Česku bude v příštím roce nejvyšší za posledních osm let. Složená daňová kvóta, tedy podíl toho, co lidé odevzdávají státu vzhledem k HDP, by měla dosáhnout 34,6 procent.