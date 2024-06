České politické strany pojaly kampaň před volbami do Evropského parlamentu (EP) jako směs převážně nesplnitelných slibů ve vztahu k budoucnosti Evropské unie a referenda o vládě Petra Fialy. Vyplatilo se to zejména největší opoziční straně, hnutí ANO, a některým mimoparlamentním politickým formacím. Eurovolby tak možná zásadně ovlivní domácí politiku. Komentář Praha 16:30 14. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Noví europoslanci z koalice Přísaha a Motoristé Filip Turek a Nikola Bartůšek slaví třetí místo v eurovolbách | Foto: Michal Krumphanzl | Zdroj: ČTK

Český vliv na dění v Evropském parlamentu se naopak spíše zmenší. Napomohly tomu i strany vládní koalice, které nedokázaly těžiště konfrontace s opozicí posunout k realistické debatě o zásadních evropských tématech a raději slibovaly, že se i ony přičiní, aby byl přepsán evropský migrační pakt nebo zelená dohoda.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jiří Pehe: Čeští europoslanci budou na okraji evropského dění

Popřípadě, že se zasadí o oddálení konce spalovacích motorů.

Výsledkem je úspěch populistů, přičemž z 21 europoslaneckých mandátů, o které se v České republice sváděl boj, pět připadne politickým formacím, které budou mít na dění v Evropském parlamentu zcela minimální vliv.

Dva europoslanci za postkomunistické Stačilo! skončí ve zcela okrajové frakci Levice a dva zvolení za hnutí Přísaha a Motoristé budou mít problém najít v Evropském parlamentu jakýkoliv politický domov.

Hnutí Svoboda a přímá demokracie, které je členem krajně pravicové frakce Identita a demokracie, bude mít nakonec jen jednoho europoslance. Frakce navíc navzdory předpovědím významně neposílila, takže vliv SPD na evropskou politiku by byl zcela minimální, i kdyby hnutí Tomia Okamury dosáhlo lepších výsledků.

Dohody největších frakcí

Dění v euraparlamentu budou dál reálně určovat tři největší frakce: evropští lidovci, socialisté a liberálové. Určitý vliv tak mohou mít snad jen čeští europoslanci z TOP 09, z KDU-ČSL a STAN, kteří patří právě k Evropské lidové straně, jakkoliv je jich jen pět.

Vliv Pirátů se radikálně zmenšil nejen proto, že jim po eurovolbách zůstal jen jeden europoslanec, ale i kvůli zásadnímu oslabení evropských Zelených, kteří v minulosti měli jistý vliv, protože konstruktivně spolupracovali s největšími frakcemi.

Ve frakci socialistů nemá Česká republika nikoho. Ve frakci liberálů sice zatím působilo hnutí ANO, ale to vyhrálo eurovolby u nás s pomocí politiky, která ho v liberální frakci Renew, pokud v ní vůbec zůstane, bude izolovat.

Do Unie posíláme nepředvídatelnou, nekonstruktivní a v zásadě zbytnou sílu, tvrdí novinářka Číst článek

Kdyby od liberálů odešlo, nejspíš by uvažovalo o frakci Evropští konzervativci a reformisté, kde zasedají občanští demokraté, jenže si lze jen těžko představit, že by největší česká vládní strana chtěla být ve stejné frakci s největší opoziční stranou.

Navíc tato frakce má kvůli svým euroskeptickým postojům na dění v europarlamentu malý vliv. Kdyby ANO spoluzaložilo nějakou úplně novou frakci, bude jeho vliv ještě menší.

ODS by naopak mohla svůj vliv posílit, kdyby z frakce Evropských konzervativců a reformistů odešla, což, jak naznačil předseda ODS Fiala, by mohla udělat, pokud by se frakce otevřela radikálům.

Směřovala by pak nejspíš do vlivné lidovecké frakce, kde už byla jednou a kde by nyní mohla využít spolupráce s ostatními členy koalice Spolu.

Jisté je, že po kampani, která slibovala voličům přepsání celé řady evropských politik, které čeští politici vykreslovali jako hrozby, nastal čas na realismus.

Pokud by už k nějakým úpravám migračního paktu, evropské zelené dohody nebo konce spalovacích motorů došlo, odehraje se vše podstatné na úrovni Evropské rady, Rady Evropské unie a Komise. Evropský parlament by takové úpravy případně jen schvaloval.

Čeští europoslanci by přitom na tento schvalovací proces měli jen okrajový vliv, protože v EP se obvykle hlasuje podle dohod největších frakcí.

A do těch, jak už bylo řečeno, čeští voliči – svedení radikálními sliby velkých změn a většinově pojímající eurovolby jako referendum o vládě – poslali tříšť uskupení, která budou vesměs působit mimo hlavní proud evropské politiky.

Autor působí na New York University Prague.