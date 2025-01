Senzace se nekonala. Orbán Unii dovolil prodloužit protiruské sankce

Evropská unie prodloužila o půl roku přehršel protiruských sankcí zavedených jako reakce na agresi proti Ukrajině. Z banálního úkonu se stalo drama poté, co se maďarský premiér Viktor Orbán nechal minulý týden slyšet, že tentokrát sankční režim, který podle něj nefunguje, už doopravdy zablokuje. Podobně se vyjadřoval také slovenský premiér Robert Fico. Komentář Praha/Brusel 16:30 28. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Maďarský premiér Viktor Orbán | Foto: Bernadett Szabo | Zdroj: Reuters

Kdyby to byli udělali, nejenže by skončila všechna vývozní a dovozní omezení, blokování účtů, zákazy vstupu na území Unie a podobně, ale Rusko by mohlo okamžitě nárokovat 200 miliard eur, které členské státy EU po útoku z února 2022 zmrazily ve svých bankách.

Pro prezidenta Putina by to byl hodně vítaný dárek. Navíc ve chvíli, kdy se potýká se stále většími ekonomickými problémy. Pro Evropskou unii naopak geopolitická prohra a reputační problém.

Vysoká představitelka EU pro zahraniční politiku Kaja Kallasová potvrdila, že se Maďarsko nakonec spokojilo s prohlášením, že Unie bude pokračovat v jednání s Ukrajinou o dodávkách plynu do Evropy, a že do těchto rozhovorů zapojí také Maďarsko a Slovensko.

Viktor Orbán se tedy tváří v tvář obrovské evropské blamáži, kterou by svým vetem způsobil, nakonec spokojil s celkem nevýraznou větou, která mu umožní ukázat domácímu publiku, že dosáhl svého.

Až když Trump pohrozil?

Orbán už řadu měsíců stále ostřeji kritizuje evropské protiruské sankce jako nefunkční a škodlivé pro evropskou a zejména maďarskou ekonomiku. Fico mu přizvukuje. Ještě na konci minulého týdne maďarský velvyslanec při EU prodloužení sankcí odmítal.

Změnu postoje je třeba hledat ve Washingtonu, kde se novopečený prezident Donald Trump nechal nečekaně slyšet, že sám zpřísní americké protiruské sankce, pokud prezident Putin nebude ochoten jednat o míru na Ukrajině.

Nevíme, jestli se Orbán s Trumpem nebo jeho lidmi radil – jisté je, že stanoviska nového šéfa Bílého domu bezvýhradně respektuje.

Ukrajina ukončila 1. ledna přepravu ruského plynu přes své území do zemí Unie a Moldavska, jak už dávno avizovalo. Zatímco Maďarsko se napojilo na plynovod TurkStream přes Srbsko, Slovensko se nepřipravilo.

Orbánovi tedy podle všeho nijak moc nešlo právě o zprovoznění ruského plynovodu přes ukrajinské území. Jednání o něm byla jen záminka, jak se ctí vycouvat z dalšího pokusu o vydírání 25 vlád, které neměly s prodloužením sankcí problém.

Obcházení sankcí je jistě problém

Sankční režim, který se skládá z dosavadních 15 balíků opatření všeho druhu, má zajisté mnoho mezer a nedostatků, a je podnikateli a obchodníky často obcházený, takže jeho dopady nejsou tak citelné, jako byly zamýšleny.

Na druhou stranu postupem času se i nedokonalé, ale stále četnější omezení nepříjemně promítají do ruské ekonomiky, která se hroutí pod náklady ukrajinské války.

Nejcitelnějším postihem zůstává blokace zmíněných 200 miliard eur držených dnes v belgické bance Euroclear. Z výnosů je už nyní umořována půjčku G7 Ukrajině ve výši 50 miliard eur.

Členské země EU nyní jednají o 16. balíku sankcí, který by rády schválily v únoru, u příležitosti třetího výročí zahájení ruské agrese proti Ukrajině. Pro Orbána i Fica to bude další příležitost, jak vyhnat sázky hodně vysoko.

Další pak dostanou za půl roku, až se celý režim bude opět obnovovat. Bude při tom hlavně záležet, jak se bude tvářit nová administrativa ve Spojených státech.

Autor je bývalý zpravodaj ČTK v Bruselu a komentátor Info.cz