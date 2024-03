Norbert Lichý se posmrtně stal hercem roku. Cenám divadelní kritiky vévodilo Divadlo X10 a Bakchantky

Do Ypsilonky mě vždycky táhla skvělá parta lidí, ohlíží se herec Vacek. Divadlo slaví šedesátiny

„Mistři světa jako Lábus, Kaiser mě vzali jako sobě rovného. Celá léta jsem měl pocit, že to je normální, pak jsem přešel do jiného divadla a zjistil, že to tak není,“ vzpomíná Vacek.