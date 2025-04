‚Věřil na upřímnost a sílu osobnosti.‘ Veřejnost se v Národním divadle loučí s Aloisem Švehlíkem

V pražském Národním divadle, které zaplnili herečtí kolegové i veřejnost, začalo ve středu hodinu před polednem poslední rozloučení s Aloisem Švehlíkem. Pro veřejnost byla budova otevřená od 10.30. Příchozí pokládali na jeviště květiny a mnozí se poklonili rakvi. Ve foyeru divadla byly připraveny kondolenční knihy. Švehlík, který přes 35 let patřil k nejvýraznějším postavám hereckého souboru Národního divadla, zemřel 2. dubna ve věku 85 let. Praha 13:21 16. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslední rozloučení s Aloisem Švehlíkem v Národním divadle | Foto: Michaela Říhová | Zdroj: ČTK

„Švehlíkovo celoživotní herecké charisma bylo provázeno stále přítomnou schopností zobrazovat postavy ambivalentně - zároveň vážně a naplno a zároveň s jemnou a chápající ironií. Neměl rád vyspekulované herectví, věřil na instinkt, upřímnost a sílu osobnosti,“ uvedl ve smutečním proslovu ředitel divadla Jan Burian.

Členem Činohry Národního divadla se Švehlík stal v roce 1988. „Za více než 30 let jsme ho viděli v dlouhé řadě rolí širokého hereckého rejstříku, například jako Mlynáře a Kláska v Jiráskově Lucerně, Jeana ve Strindbergově Slečně Julii, Astrova v Čechovově Strýčku Váňovi, Willyho Lomana v Millerově Smrti obchodního cestujícího, Matěje Šumbala ve Stroupežnického Našich furiantech nebo v roli generála v Medkově Plukovníku Švecovi,“ připomněl Burian.

Švehlík se vedle herectví uplatnil také v dabingu. Jeho charakteristickým chraplavým hlasem promlouval například slavný komisař Horst Schimanski.

Za nadabování Jacka Nicholsona ve filmu Lepší už to nebude získal Švehlík v roce 1999 Cenu Františka Filipovského. O osm let později obdržel tuto cenu znovu, a to za dabing Antonyho Quinna ve snímku Tajemství Santa Vittorie.

Veřejnost se loučí s Aloisem Švehlíkem | Foto: ČTK / Říhová Michaela

Nositel Ceny Thálie za celoživotní mistrovství v oboru činohra s profesionálním herectvím začínal v roce 1962 v Západočeském divadle v Klatovech.

Významné pro něho bylo několikaleté angažmá v libereckém Divadle F. X. Šaldy. V letech 1974 až 1988 působil v Městských divadlech pražských, kde ztvárnil mimo jiné Adama Branta v trilogii Smutek sluší Elektře a zejména McMurphyho v Přeletu nad hnízdem kukačky.

Mlynář z Princezny ze mlejna

Členem Činohry Národního divadla se Švehlík stal koncem 80. let minulého století. Občas hostoval i na jiných scénách, mimo jiné v pražském Divadle Na zábradlí, kde za výkon v Jandlově hře Z cizoty získal v roce 2005 Cenu Divadelních novin.

Od 70. let se Švehlík objevoval před kamerou. Zahrál si například ve snímcích Dým bramborové natě, Mladý muž a bílá velryba, Povídky malostranské či Smrt krásných srnců.

Z těch novějších ho diváci mohli vidět jako mlynáře v pohádce Princezna ze mlejna nebo ve filmu Úsměvy smutných mužů. Za svou hlavní filmovou roli bývalého středoškolského profesora Rypara ve filmu Jiřího Mádla Na střeše dostal Švehlík v roce 2019 na festivalu v Karlových Varech cenu Modrá kostka.

Stanislav Majer na posledním rozloučení s Aloisem Švehlíkem | Foto: ČTK / Říhová Michaela