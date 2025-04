Emoce jsou hybatelem příběhů. Trocha kýče je dobrá věc, říká divadelní režisér Zielinski

Během deseti let existence v Divadle Verze zjistili, že ani pozitivní ohlas od kritiky a diváků nutně neznamená úspěšnou inscenaci. „Doba je prostě složitá a lidi si taky potřebují jít do divadla třeba odpočinout. My jim to samozřejmě rádi nabídneme,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál o Divadle Verze její spoluzakladatel, česko-německý divadelní režisér a vysokoškolský pedagog Thomas Zielinski. Host Radiožurnálu Praha 21:30 12. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Myslím, že určitý kousek kýče je docela dobrý, říká Thomas Zielinski | Foto: Patricie Strouhalová | Zdroj: Český rozhlas

Vy jste na podzim minulého roku měli v Divadle Verze premiéru hry Drazí rodiče, kterou jste režíroval. Ten text nabízí pět vyrovnaných hereckých partů a skvělou kombinaci lehkého humoru a ostrého cynismu, jak jsem se dočetla. Co máme čekat? Jak se kombinuje lehký humor a ostrý cynismus?

Samozřejmě je to skvěle napsaná hra, získalo to dokonce nějaké ceny ve Francii, mám takový pocit.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Měl jsem v životě štěstí, že jsem si mohl splnit hodně snů. Teď si užívám období, kdy dostávám krásné nabídky. S kolegou připravujeme realizaci o kapele Nirvana, což je pro mě srdcovka, říká režisér Thomas Zielinski

V roce 2022 byla nominována na prestižní ocenění Molière v kategorii Nejlepší francouzská komedie.

Tak vidíte. Je to skvěle napsané a je to o tom, že největší pekla a zároveň radosti se samozřejmě vždy skrývají většinou v rodině. To asi všichni znají.

Jde tam o to, že se v té rodině stane taková mimořádná událost – takto bych to třeba nazval, abych neprozradil všechno –, a to je zpočátku velké štěstí, ale jde o to, jak to štěstí v rodině rozdělit. A pak se z toho samozřejmě stanou různé křivdy, obvinění – proč on může a já nemůžu, jak to, že on víc, že ten míň a tak… Tam jsou ty cynické poznámky.

Doba je složitá

A platí stále, že aby se do divadla přitáhli diváci, udělá se jednoduchá inscenace s pochopitelným příběhem, nejlépe komedie? Je to sázka na jistotu?

Myslím si, že ano. Diskutovali jsme o tom. Před několika lety jsem udělal takovou dost zajímavou inscenaci ve Švandově divadle, která se jmenovala Příliš drahý jed, kterou napsala britská dramatička Lucy Prebble. Bylo to o případu Alexandra Litviněnka. To je velice závažná a skvělá věc a myslím si, že se povedla i ta inscenace, i kritika to ocenila.

Ale problém byl, že se tam objevil případ Vladimira Putina – jak se dostal k moci a tak dále, jak to je provázané s Litviněnkem. A dostali jsme spoustu zpráv od diváků, že je to skvělé, ale že už to nechtějí vidět v divadle.

Takže tam jsem nějak pochopil, že doba je prostě složitá a že lidi si taky potřebují jít do divadla třeba odpočinout. A my jim to samozřejmě v Divadle Verze rádi nabídneme.

Jak se vlastně proměnilo Divadlo Verze?

Divadlo Verze byl takový smělý nápad hlavně Jany Janěkové a Davida Prachaře, kteří mě pak oslovili. Spolupracovali jsme v Národním divadle na inscenaci. Teď už existujeme deset let a máme z toho samozřejmě všichni obrovskou radost.

Myslím si, že je to hlavně zásluha Jany Janěkové, která tu káru táhne. A je to skvělé. Jezdíme 20 až 25 zájezdů měsíčně po celé České republice. Jezdíme i do zahraničí a hrajeme pět až šestkrát v Praze v Divadle v Celetné.

Jaká jsou specifika rozhlasové režie?

Rozhlasovou režii mám strašně rád, protože se zabývá samozřejmě primárně zvukem, mluveným slovem. A to je taková, řekl bych, fajnová práce. Člověk to může šperkovat a nemáte ten optický vjem. Doba je samozřejmě hlavně optická, takže tam je to najednou krásná, klidnější práce. Musíte všechno prodat – veškerou emoci, prostředí a tak dále – v tom zvuku, což je krásné.

Světlo na konci tunelu

Mně se k vám dost hodí intimní rodinné drama na pozadí rozpadajícího se světa. Rakouský dramatik Ewald Palmetshofer, Před východem slunce. Je to zhruba pět let, co se to v pražské Redutě hrálo. Podtitul k té inscenaci byl Člověk v provizoriu. A tam jedna z těch postav říká: „Lidstvo leží v agonii.“ Je to hra i pro dnešní dny?

Určitě. Bylo to v té době něco, k čemu jsme měli potřebu se vyjádřit a dá se říct, že agonie tady pořád je, ale je tam taky nějaké východisko. To je vždycky.

Mně přijde strašně důležité, aby to nebylo smutné. Je to popis doby, která je samozřejmě rozbouřená, ale vždycky vidím nějaké světlo na konci tunelu. A to je právě důležité – slunce vždycky vychází na konci noci. Přijde mi, že to je strašně silný okamžik. A chtěl bych, aby si toto lidi vzali s sebou domů.

Teď pro Redutu chystáte Krvavý měsíc s Jaroslavem Rudišem.

Už to hrajeme. Jsem rád, že to Jaroslav napsal pro mě a pro Redutu. Je to takový krásný příběh – devadesátky v Brně, Helmutova stříkačka, legendární kapely a období… Objeví se tam brněnské figurky. Myslím, že se to podařilo.

Pak je Chlast. Dánský oscarový film, ve kterém se čtveřice mužů upíjí, aby se vyrovnala s tím, co život přinesl. Vy jste připravil adaptaci pro Švandovo divadlo. Dívala jsem se, že se hrálo včera. Na 16. dubna je vyprodáno, pak se hraje až v květnu. Nejde o pití, ale o krizi středního věku. Tak jak se ta krize se pozná? Už ji máte za sebou?

Manželka to poznala asi v ten okamžik, kdy jsem se začínal zajímat o nějaké sporťáky a motorky, takže to bylo takto úplně trapné, jednoduché. Asi se to u každého pozná jinak, ale u mě to bylo takto. Samozřejmě ten příběh není jenom o tom pití, je to nějaký sociální experiment.

Když jste zmínil manželku, tak se musíme vrátit k tomu, co jsme říkali na začátku. Zakladatelka a ředitelka Designbloku přes 25 let, Jana Zielinski. Jaké je to se takto vzájemně ovlivňovat?

Je to skvělé, můžu to jenom doporučit. Chápu, že představa, že se potkáme v práci a pak ještě doma, je šílená, ale my to tak nemáme.

Ona pracuje někde, já někde, ale stejně nás provází nějaké zájmy nebo hezké věci. Oba máme rádi hezké věci.

A co je hezká věc a co už je kýč?

Myslím, že určitý kousek kýče je docela dobrý. Mám to docela rád, protože emoce jsou samozřejmě hybatelem příběhů. Malinko emoce a trošku kýče je dobrá věc v nějakých předmětech. Nemusí to být jenom strohé, pěkné, čisté a bílé.

Které divadlo má Thomas Zielinski nejradši? Jaký je rozdíl mezi českým a německým humorem? A jak vzpomíná na svá studentská léta? Poslechněte si celý rozhovor, audio je v úvodu článku.