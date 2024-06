Kordy, pistole a hodnoty. Muži i ženy jsou ve zbrani ve filmu Ve jménu cti

Souboje do první kapky krve, ale i na život a na smrt se odehrávají ve filmu Ve jménu cti. Francouzské šermířské drama si vloni oblíbilo publikum karlovarského filmového festivalu a teď ho promítají kina po celém Česku. Recenze Praha 12:31 22. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ze snímku Ve jménu cti | Zdroj: Film Servis Festival Karlovy Vary

Snímek Ve jménu cti (Une affaire d'honneur) se odehrává v Paříži v roce 1887. V té době platí zákon, že duel jako prostředek hájení cti a rozhodování sporů už je zakázaný. A jiný zákon zase třeba zakazuje ženám nosit kalhoty. Platil, pozapomenutý, až do roku 2013.

Film francouzského herce a režiséra Vincenta Pereze je inspirovaný skutečnými historickými událostmi a figurami, i když s nimi nakládá patrně dost volně. Zajímá se obecně o témata cti a svědomí, hájených v souboji na život a na smrt a zajímá ho vztah dobových peripetií jako kroků na cestě k současnosti. Publikum karlovarského filmového festivalu snímek ocenilo Cenou diváků na loňském ročníku.

Perez sám sebe neobsadil do hlavní role, tu svěřil Roschdymu Zemovi. Přední francouzský herec je paralelně k vidění i v Česku také například v rodinném dramatu Děti těch druhých (r. Rebecca Zlotowski), komedii Louise Garrela Nevinný nebo v kriminálním dramatu Arnauda Desplechina Slitování. A sám také režíruje, má za sebou v této roli šestici filmů.

Roschdy Zem hraje Clementa Lacaze, charismatického mistra šermíře, který v sobě má válečná traumata z francouzsko-pruské vojny. Údajně odmítl povýšení, armádní pocty, kariéru a moc, válečné zabíjení se mu hnusilo a věnuje se raději samotnému kordu jako sportu a svého druhu umění.

Jeho respektovaný šermířský klub funguje při novinách Petit Journal, vedených Ferdinandem Massatem (další přední francouzský herec Damien Bonnard). Konflikt Lacazova mladého a nerozvážného synovce proti sobě postaví Zemovu hlavní figuru s plukovníkem Louisem Berchèrem.

Zbavit se Elvisovy hudby nebyla výzva, ale požehnání. Priscilla je varovný příběh o slávě, říká herečka Číst článek

Berchère je také muž poznamenaný válkou, ale se svojí pověstí hrdiny i se svými traumaty nakládá úplně jinak. Právě to, jak se lidé vypořádávají s urážkou, zraněním nebo traumatem je podložím celého filmu. Lacazova synovce v souboji, plánovaném do první kapky krve, Berchère zabije. Lacaz rozpoznává, že nešlo o nehodu nebo neštěstí vyplývající z rizika souboje cti. Chce potrestat nespravedlnost, ale některé souboje jako mistr meče sám uskutečnit nemůže. A to do příběhu přivede Marii-Rose Astié de Valsayre, šermířku bojující s espritem za ženská práva a čelící mužské přehlíživosti a urážlivé nadřazenosti.

Je Ve jménu cti oddechová letní podívaná, nebo historické drama nepostrádající závažnost a vztah k současnosti? Ve svých nejlepších momentech film spojuje obojí. Perez film inscenuje s patrnou péčí o šermířské souboje, ve kterých kamera střídá celky, poskytující dobrý přehled o vývoji soupeření, ale s dynamickými detaily, například na kroky nohou.

Každý ze soubojů snímá trochu jinak, liší se už výrazně odlišným prostředím. Některé kamera snímá ve výši pasu šermířů, jindy dokonce z výšky těsně nad trávníkem, na kterém se v parku boj odehrává. Vždy ale Perez dává důraz na ty, kdo se dívají a jejichž obavy nebo zaťaté pěsti dodávají příběhu další smysl.

Morální pevnost a hodnoty

Souboje jako výraz ochoty riskovat život pro věc jsou ve filmu Ve jménu cti způsobem společenské, dokonce vybrané salonní komunikace. Právo hájit svou čest hraničí s pomstou. V ní prolitá krev slouží jako důkaz morální pevnosti a znalosti skutečných „trvalých“ hodnot.

Hrát vražedkyni vlastního dítěte mnou otřáslo. Jsem nová Médea, říká herečka ze soudního dramatu Číst článek

Ty jsou ve skutečnosti jako vždy dobově ukotvené a podmíněné, a navíc si je každý vykládá značně podle svého. Například podle toho, jestli je čest věcí pouze muže, nebo člověka vůbec. Stejně jako právo žen volit, oblékat se podle svého uvážení, nebýt „společenským doplňkem“ a podobně.

Perezův film jako vyhrocené komorní drama v dobové prostřední navazuje na Soupeře, legendární debut Ridleyho Scotta stejně jako na Tři mušketýry a jiné romantické podívané. Lze ho ale dát do souvislosti i s nedávnými francouzskými dobovými dramaty, ve kterých se vůbec nešermuje, ale čest, společenské postavení a ženská otázka v nich mají stejnou váhu. Je to například letošní Marie Montessori, film režisérky Léy Todorov.

Ve filmu se odehrají čtyři velké souboje, nejen na kordy, na které se navíc hrdinové i hrdinky připravují, když šermují v tréninku. Díky tématům vtěleným do pohybu a akce, s určitou láskou k šermu samotnému, velmi slušným hereckým výkonům a tématům hodnot a jejich hájení je Ve jménu cti vděčná podívaná, dotýkající se rozdílů mezi hodnotami, které přetrvávají, a těmi, které jsou závislé na dobových konvencích.