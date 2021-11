Mezipatra ukážou, jak se slaví život. Festival představí i první webseriál České televize

Téma 22. ročníku queer festivalu Mezipatra, který začíná ve čtvrtek v Praze, se jmenuje Oslava života. Hlavní soutěž přinese deset celovečerních a 38 krátkých snímků, o zahájení přehlídky se postará drsný příběh z nemocničního prostředí Bod zlomu, který uchvátil porotu v Cannes, odkud si odnesl cenu Queer Palm. V programu ale nebudou chybět ani dokumenty o queer historii nebo první webseriál České televize. Praha 12:49 4. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Mezi hlavní taháky letošní přehlídky patří citlivá roadmovie Vzdálená, ve které Timothy Hall otevírá palčivé téma problémů mezi dětmi a jejich trans rodiči, nebo například komedie Brambůrkovy sny o Americe režiséra Wese Hurleyho, která s humorným nadhledem zkoumá rodinu imigrantů ze Sovětského svazu.

Šest z deseti filmů, které se utkají o cenu mezinárodní poroty, natočily ženy. Jedním z nich je právě i zahajovací Bod zlomu, v němž francouzská režisérka Catherine Corsiniová sleduje pár, který se nerozvážností ocitne na pohotovosti pařížské nemocnice během protestů Žlutých vest.

Mezipatra kromě hraných filmů přinesou také pětici dokumentů mapující odlišnou zkušenost LGBTQ+ ve světě. Mezi nimi bude i český Zákon lásky režisérky Barbory Chalupové, který mapuje debaty o manželství pro všechny a nekonečné úsilí o schválení tohoto zákona v ČR.

Milníky queer historie představí retrospektivní sekce. Diváky zavede například do období „před Stonewallem“ i do 80. let, kdy v západním světě propukla epidemie AIDS. Intimní dokumentární portrét Neviditelné lásky zase přiblíží vztahy ve starší generaci gayů a leseb.

Snímky přesahující hranice zavedených sekcí přinese Queer mixér, který nabídne třeba úplně první webseriál České televize s názvem TBH. Ten zkoumá, jak se středoškoláci vyrovnají s traumatem po střeleckém útoku, navíc pod drobnohledem sociálních sítí.

‚Výbušné téma‘ v nové znělce

Tématu letošního ročníku se drží i nová festivalová znělka, jejíž režie se ujal Štěpán FOK Vodrážka, který se dlouhodobě věnuje natáčení filmů, hudebních videoklipů a reklam.

„Letošní znělka je pro mě třetí spoluprací s festivalem Mezipatra a beru ji jako další díl volně navazující série. Mladí chlapci z první znělky vyrostli ve znělce druhé a nyní jsou z nich muži,“ popisuje Vodrážka.

„Ta letošní se zabývá tématem, které poslední dobou hýbe společností. To, jak moc výbušné může být něco tak obyčejného a samozřejmého jako stvrzení lásky dvou lidí v jednadvacátém století, jsme si potvrdili i při produkci znělky,“ dodává s narážkou na to, že průběh natáčení provázely komplikace spojené s hledáním vhodné lokality. Řada původně oslovených míst totiž natáčení LGBTQ+ obsahu zamítla.