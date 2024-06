První žaloba proti AI platformám v hudebním odvětví. Americké nahrávací firmy se bouří

Velké americké nahrávací společnosti Sony Music, Universal Music Group (UMG) a Warner Records podaly žalobu na firmy Suno a Udio, jejichž internetové aplikace uživatelům umožňují generovat hudbu pomocí umělé inteligence (AI). Podle nahrávacích společností se platformy dopouštějí porušování autorských práv v masovém měřítku. Informovala o tom v pondělí agentura Reuters s odvoláním na soudní dokumenty. New York/Boston 23:19 24. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle hudebních vydavatelství obě firmy bez souhlasu zkopírovaly velké množství autorsky chráněné hudby, na které následně trénovaly své systémy (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Jde o vůbec první žalobu proti AI platformám v hudebním odvětví.

Podle hudebních vydavatelství obě firmy bez souhlasu zkopírovaly velké množství autorsky chráněné hudby, na které následně trénovaly své systémy, jejichž cílem je podle žalob podaných ve státech New York a Massachusetts hudbě tvořené skutečnými lidmi „přímo konkurovat, zlevňovat (ji) a nakonec (ji) zastínit“.

The New York Times žaluje Microsoft a OpenAI, nedovolil použít články k tréninku umělé inteligence Číst článek

Podle žaloby se uživatelům platforem Suno a Udio podařilo znovuvytvořit prvky skladeb jako All I Want For Christmas Is You od Mariah Careyové nebo I Got You (I Feel Good) od Jamese Browna nebo vygenerovat vokály „nerozeznatelné“ od interpretů jako ABBA, Bruce Springsteen nebo Michael Jackson.

Hudební vydavatelství proto požadují za každou prokazatelně okopírovanou skladbu odškodné až 150 000 dolarů (necelých 3,5 milionu Kč).

Nahrávací společnosti tvrdí, že žalované firmy se „záměrně vyhýbají“ zveřejnění informací o zdrojích, které použily na trénování své technologie a že by tím „připustily úmyslné porušování autorských práv v téměř nepředstavitelném rozsahu“.

Aplikace Suno je široké veřejnosti přístupná od 20. prosince loňského roku. Pomocí příkazů (promptů) na ní uživatel může zhudebnit svůj vlastní text v kterémkoliv žánru, případně si může prostřednictvím AI nechat vygenerovat i samotný text.

V umění je potřeba inovace. Umělá inteligence čerpá jen z toho, co už bylo, říká počítačový lingvista Číst článek

V červnu firma oznámila, že se jí od investorů podařilo vybrat 125 milionů dolarů (2,9 miliardy korun). Uživatele, kterým se podaří vygenerovat nejúspěšnější skladby, platforma odměňuje až 10 000 dolary.

Ed Newton-Rex, který vyvíjí vlastní neziskový AI generátor hudby trénovaný na licencovaných skladbách, v březnu pro magazín Billboard napsal, že Suno pravděpodobně na trénování svého modelu bez souhlasu využívá autorsky chráněný obsah.

Dosud se soudní spory s firmami zaměřeným na vývoj AI soustředily zejména na textový obsah. Skupina 17 amerických spisovatelů se loni přidala k žalobě Sdružení autorů (Authors Guild) na OpenAI, firmu provozující jazykový model ChatGPT.

Autoři tvrdí, že společnost nelegálně využila jejich dílo, když jejich texty bez souhlasu použila jako trénovací data pro svůj model.