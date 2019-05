Téměř dvě stě let v ní žili vojáci, teď se Invalidovna otevře lidem. Budou v ní přednášky i koncerty

„My bydlíme v Karlíně, takže znám okolí, ale tady jsem ještě nebyl,“ odpovídá příchozí na otázku, jestli je v Invalidovně poprvé a co se mu nejvíc líbí. „Mně se líbí tady to pódium a ještě hřiště,“ doplňuje ho jeden z dětských návštěvníků. Dlouho nepřístupný objekt je otevřený pro veřejnost od úterý.

Od loňska areál spravuje Národní památkový ústav, který chystá jeho rekonstrukci za miliardu korun. Než obnova začne, poskytl západní křídlo budovy spolku Iniciativa pro Invalidovnu. Ten v něm bude připravovat hudební, divadelní a taneční představení, budou se tam konat i přednášky, besedy, diskuse či workshopy.

Postavila se jen devítina

Barokní stavbu z roku 1735 si mohli návštěvníci projít společně také s průvodkyní Lucií Srpovou z Národního památkového ústavu. „To, co aktuálně stojí, je jedna devítina z původně zamýšlené velikosti Invalidovny. Máme jeden dvůr a mělo jich být devět. Původně zamýšlená doba stavby byla zhruba 40 let,“ vysvětlila.

V plánu přitom podle ní bylo, že v Invalidovně budou žít až čtyři tisíc obyvatel. „Samozřejmě tím, že se postavila jedna devítina, tak počty šly rapidně dolů. Nicméně bylo vždy nějaké vrcholné období, kdy tady bylo třeba kolem 1500 lidí.“

Architektonický návrh pražské Invalidovny připravil významný stavitel Kilián Ignác Dientzenhofer.

„Obytné místnosti jsou takové první lofty. Jedná se o trojlodní galeriové bydlení. To znamená dole místnost rozčleněna sloupy na tři lodě a po schodech bočních se chodilo nahoru na galerie. Představte si to jako balkóny,“ popsala Srpová.

Invalidovna, Praha Karlín | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iRozhlas

Na stavbu budovy se dovážel kámen z Vítkova a ze Žižkova. „Když se sem podíváte dneska, tak díky povodním máme odkryté zhruba do výše tří metrů zdivo, takže opravdu vidíme už i cihly,“ dodala.

Invalidovnu zasáhly povodně dvakrát. Poprvé v roce 1890, kdy bylo v budově vody zhruba po kolena. A podruhé v roce 2002, kdy dosáhla více než tří metrů.

Ozdravných zařízení pro vojáky se v osmnáctém století postavilo v Evropě několik. Pražská stavba byla ale ve své době jedna z největších.

Invalidovna Invalidovna vznikala v letech 1731 až 1737 podle projektu významného architekta českého baroka Kiliána Ignáce Dientzenhofera jako útulek pro válečné vysloužilce a jejich rodiny. Pro nedostatek financí se z návrhu realizovala jen devítina. K ubytování válečných invalidů budova sloužila do roku 1935. Později v budově působil Vojenský ústřední archiv, který se přestěhoval do objektu v areálu kasáren v Praze-Ruzyni. Ministerstvo obrany pak převedlo Invalidovnu na základě usnesení vlády na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

„Byl tady kostel, hřbitov, jatka, hospodu tady měli, důstojníci tu měli klub, měli tady vlastní pekárnu. Co se týče zemědělství, tak tady byly louky, sady. Prostě pěstovali vše, co se pěstovat dalo,“ říká Srpová, podle níž byl areál poměrně soběstačný.

„Když to hodně nadsadím, tak pokud by nechtěli, nemuseli by teoreticky kromě zásobování, které nezvládali, vůbec nic z venku používat,“ dodává památkářka.

Jediná oprava

O barokní budovu se teď stará Národní památkový ústav, který ji do své správy získal před rokem. Jak ale říká další památkářka Martina Soušková, budova byla v technicky špatném stavu už předtím.

„Ještě než ji převzal Národní památkový ústav, opravovala se jen průčelní fasáda. Rekonstrukce by měla začít do dvou až tří let, přičemž v současné chvíli probíhají stavebně historické průzkumy a v podstatě se vyhodnocuje nejlepší přístup, který se potom aplikuje na opravu,“ uvedla.

Památkáři by chtěli společně s iniciativou pro Invalidovnu vytvořit z památky nové kulturní centrum. „Invalidovna by teď měla být otevřena v návštěvnickém provozu až do října. Potom bude zimní pauza a opět by měla být otevřena následující rok. To bude ještě ve stavu před rekonstrukcí,“ řekla Soušková.

I potom podle ní bude snaha nechat i během rekonstrukce aspoň část zpřístupněnou. „Přičemž se uvažuje, že nějaká prohlídková trasa by měla být zachována i po rekonstrukci,“ dodala.

Pražskou Invalidovnu můžou zájemci navštívit od úterý pravidelně každý víkend včetně pátku až do konce října.