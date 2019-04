Notre-Dame bez pojištění, a české památky? Cena se vyčísluje složitě, pojištěná je třeba vila Tugendhat

Pojistit si auto, dům nebo chatu je celkem běžný a nijak výjimečný krok. Víte ale, jak se pojišťuje třeba skanzen, hrad nebo katedrála? V případě pařížské Notre Dame už je potvrzené, že nebyla pojištěná vůbec. Prý to bylo proto, že katedrálu vlastní stát, a ten je tím pádem taky pojišťovatelem. To je ale francouzské specifikum. V Česku je praxe jiná. Praha 7:12 26. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vila Tugendhat | Foto: Lukáš Kamen

Například Brno pojišťuje hrad Špilberk, vilu Tugendhat a Měnínskou bránu jednou smlouvou celkem řádově na stovky milionů korun, říká Radiožurnálu Michael Kalábek - mluvčí Muzea města Brna, které památky spravuje: „Smlouva má stovky položek, hodnota některých z nich je uvedena nevyčíslitelná. Jsou to např. truhly zemských desek, pozůstalosti architektů…“

Právě určení pojistné částky památkově chráněných staveb a historických unikátů může být obtížné. „Nikdy se to nepostaví tak, jak to bylo, už nikdy to tu hodnotu mít nebude,“ vysvětluje mluvčí pojišťovny Kooperativa Milan Káňa. Ta má s pojišťováním památek zkušenost.

Podobně to vidí i Česká podnikatelská pojišťovna. „Sjednává se na cenu ‚jinou‘, to znamená na cenu prací, kterými se to pak bude opravovat,“ vysvětluje mluvčí pojišťovny Renata Čapková.

Vyčíslit takovou částku ale podle vedoucího ateliéru restaurování z Fakulty restaurování Univerzity Pardubice Jakuba Ďoubala není úplně snadné. „To si moc nedovedu představit. Jde asi stanovit celkovou hodnotu a pak nějaká rizika. Ale budou to velmi paušální odhady,“ myslí si.

Podpojištěný Pernštejn

V praxi to funguje tak, že se většinou pojišťuje celý soubor staveb. Tímhle způsobem má smlouvy uzavřené třeba Národní památkový ústav, který v Česku spravuje víc než 100 objektů.

„Majetek je pojištěn jako soubor všech budov a staveb a soubor jejich veškerého vybavení. Pojištění je uzavřeno na částku maximální možné jedné škody, která by mohla v průběhu jednoho roku nastat, a to v řádech miliard korun,“ popsala Radiožurnálu mluvčí ústavu Jana Hartmanová.

Jenže pojišťovny se setkávají i s tím, že jsou památky takzvaně podpojištěné, tedy pojištěné na malou hodnotu. „To pak nestačí pokrýt opravu,“ dodává mluvčí České podnikatelské pojišťovny Renata Čapková. To byl třeba případ hradu Pernštejna. V roce 2005 ho poničil požár a padesátimilionovou škodu tehdy pojištění celou nepokrylo.