Od běhání se psy až k republikovému titulu na dráze. ‚Práce je limit,‘ říká atletka Zoubková

Hradecká běžkyně Barbora Zoubková se stala atletickou mistryní republiky v běhu na 5000 metrů. Ale Barbora je také mistryní republiky i mistryní Evropy v canicrossu, dělala závodně i basketbal. Přitom vůbec není profesionálním sportovcem, ale pracuje v hradecké fakultní nemocnici v Centru transferu biomedicínských technologií. Hradec Králové 15:01 16. srpna 2023

Blahopřejeme k úžasnému běžeckému triumfu.

Mockrát děkuji. My jsme se viděli asi tři roky zpátky, když jsem vyhrála první titul v canicrossu s Jasmínkou. To je dobrmanka, ale teď už tak trochu ve výslužbě. Už jí bylo sedm roků, takže jsem si pořídila novou fenku evropského saňového psa Invictu. Není to uznané plemeno, to je takový speciální šlechtěný kříženec německého ohaře a chrta na tento sport. Takže Jasmínka si užívá zaslouženého důchodu a štafetu přebral pejsek mladší.

Vy jste mi tenkrát říkala, že vás ale moc nebaví běhat samotnou bez Jasmínky. A teď jste individuální atletická mistryně republiky na 5000 metrů.

To byl asi takový přirozený vývoj, protože jsem od onoho republikového titulu s Jasmínkou říkala, že bychom to mohli posunout dál, k dalším světovým nebo evropským titulům. A tak jsem hledala cesty, jak se zrychlovat a jak se zlepšovat. Atletika byla přirozená volba, vzala jsem si tretry a sportovní hlad po tom individuálním úspěchu byl. Tak jsem to zkoušela a zkoušela a ono to dopadlo.

Věnujete se ale stále také canicrossu?

Okrajově. On je to hodně specifický a náročný sport. Zejména pro tělo, protože rychlosti jsou tam prostě extrémní, do kterých se bez toho psa nedostanete. Takže vždy, když jdu nějaký závod v canicrossu, tak se pak z toho týden dostávám. S atletikou se to úplně neslučuje. Se psem je to o hodně rychlejší, je to velký hnací motor. A to mi nedělá pak už úplně dobře. Ještě mám trochu problémy s achilovkami, takže canicross se snažím běhat už jen postřídmu. Ale samozřejmě mě to s pejsky baví, takže bych se toho nerada vzdala úplně.

Když se ještě vrátíme k dobrmance Jasmínce, tak dobrmani ale nejsou vyloženě běžci a vytrvalci.

Jasmínka byla a pořád je hodně výjimečná. Já říkám, že je speciální, to ji tak charakterizuje. Ale už i Jasmínku dohnaly zdravotní problémy, má teď problémy s krkem, s páteří, takže ne že bych ji úplně ze sportu stáhla, ona stále ten sport miluje, běhá s námi každý den, ale přeci jen ten nový pejsek je už vhodnější a silnější. A už jsme teď s Invictou dvojnásobné mistryně republiky a mistryně Evropy. Já jsem za to ohromně vděčná a šťastná, protože to neberu jako samozřejmost. Mé tělo už také má za sebou nějakou sportovní minulost a tak jsem ráda, že mě to stále drží.

Vy jste kdysi hrála i basketbal. Ten jste musela opustit kvůli zranění?

Ano, kvůli zraněním. Ale v basketu, to už je nějakých let, si ty tituly nepamatuji, i když pár jich tam bylo, s hradeckými Lvicemi. To jsem ještě chodila do školy, takže to bylo snadnější nebo lehčí.

Sport pro vás v životě asi hodně znamená, že?

My to máme v rodině, takže jsem ani neměla moc na výběr. Ale jsem za to ráda, protože sport do života přinese spoustu nových zážitků a neskutečně otevírá dveře k dalším příležitostem, Je to skvělá zkušenost a určitě bych ji za nic nevyměnila. Sport mi dává do života spoustu užitečných vlastností, disciplínu a kázeň. Teď je moderní mluvit hodně o motivaci, ale já jsem zastánce toho, že bez disciplíny by to nešlo. Motivace jak přijde, tak i odejde. Myslím si, že sport je skvělý základ pro celý život.

Kolik času vám sport zabere? A zvládáte k tomu chodit ještě do zaměstnání? Protože pracujete v Centru transferu biomedicínských technologií v hradecké fakultní nemocnici.

To je centrum, které pomáhá výzkumníkům nebo lékařům, když mají nějaký svůj nápad nebo myšlenku na novou inovaci, lék nebo cokoliv nového. My jim pomáháme jejich myšlenku přenést do praxe. Dostat ty lidi do nějaké firmy, aby se našlo praktické využití. Máme tam skvělý kolektiv, práce je to hodně různorodá, dostáváte se k zajímavým nápadům, takže je to skvělé.

Co máte tedy na prvním místě, sport, nebo práci?

To tady nemůžu říkat. Samozřejmě cítím, že teď už narážím na limity, potřebovala bych víc trénovat, často dvakrát denně, ale prostě práce je limit. Bohužel v atletice je obtížné se uživit pouze sportem, zejména teď ve 30 letech, když je atlet mladší, tak to je určitě snadnější. Ale já mám svoji práci ráda, takže to musím nějak kloubit, dá se to.

Co vás čeká v nejbližší době? Budete se připravovat na nějaké další závody?

Atletická sezona bude ještě pokračovat, brzy nás čeká mistrovství republiky družstev, pak tam je mistrovství republiky s pejsky, na to navazuje silniční mistrovství republiky a pak ještě mistrovství Evropy a mistrovství světa s pejsky. Tak uvidím, co všechno stihnu.