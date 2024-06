Samozřejmě je to neúspěch, lituje trenér Hašek konce na Euru. Barák podle něj není agresivní hráč

Čeští fotbalisté po porážce 1:2 s Tureckem končí na mistrovství Evropy v Německu ve skupině. Svěřenci trenéra Ivana Haška hráli od 20. minuty o deseti, protože záložník Antonín Barák byl po druhé žluté kartě vyloučen. „Samozřejmě je to neúspěch, když nepostoupíte ze skupiny a máte jeden bod,“ zhodnotil konec na šampionátu trenér národního týmu Hašek v rozhovoru pro Radiožurnál Sport. Hamburk 0:14 27. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ivan Hašek | Zdroj: Reuters

Trenére, před turnajem jste říkal, že postup do osmifinále bude úspěch. Je konec na letošním mistrovství Evropy neúspěch?

Samozřejmě je to neúspěch, když nepostoupíte ze skupiny a máte jeden bod. Asi klíčem byl rozhodující zápas s Gruzií, který jsme měli vyhrát. Byli jsem lepší, měli jsme spoustu střel a nedotáhli jsme to. Tam bych asi hledal příčinu neúspěchu, že jsme nepostoupili ze skupiny.

Neuvažoval jste, že Antonína Baráka vystřídáte hned po té první žluté kartě?

Nemyslím, že by Tonda byl agresivní a nezkušený hráč, že by si nepohlídal žluté karty, takže o tomhle jsme neuvažovali.

Po udělení červené karty pro Baráka jste mluvil se svými asistenty. Jaké padaly návrhy?

Někdo to chtěl přehodit na čtyřku, ale hodili jsme to zpátky na 5-3-1 a měli jsme vizi, že nedostaneme gól a budeme to postupem času otevírat. Když ale hrajete v deseti s tak kvalitním soupeřem, tak je těžké konkurovat. Museli podržet šířku hřiště, zůstali v pěti vzadu, chtěli jít do brejků. Do ničeho jsme Turky nepustili, naopak David Jurásek měl v poslední minutě prvního poločasu obrovskou šanci. Chtěli jsme hrát na nulu vzadu a postupem času dávat prostor útočníkům.

Nelitujete, že po výkonu proti Turecku Tomáš Chorý nenastoupil ani proti Gruzii?

Po bitvě je každý generál. Možná by to bylo dobře, možná ne. Teď už je to pryč, už je to za námi. Nějaké chyby jsme udělali. Tenhle tým má budoucnost a za dnešní zápas před nimi smekám. Kluci hráli na hranici sebezranění až do poslední vteřiny bojovali v zápase, kde nebylo všechno úplně fair play.

Budete nějak trestat Antonína Baráka za prohraný zápas s Tureckem?

Myslím, že se potrestal sám těmi žlutými kartami. Nikdo nechce oslabit tým, ten trest je pro něj samotného.

Co jste řekl hráčům bezprostředně po zápase v kabině?

Na delší rozbor nebyl čas, ale za ten dnešní zápas musím před nimi smeknout. Když vidíte, že v deseti tlačí do Turků, ještě jsme jeden gól dali, který byl neuznaný, tak jsem byl na ně pyšný. Myslím, že mají před sebou budoucnost.

Jaký je stav zraněného brankáře Jindřicha Staňka?

Má vyhozené rameno a musíme teprve s doktory konzultovat, co dál a jestli to bude na delší dobu.