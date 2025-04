Rána pro univerzitu. Státní zástupce obžaloval děkanku, měla vynášet informace o zakázkách

Děkanku jedné z fakult Univerzity Hradec Králové čeká podle zjištění iROZHLAS.cz trestní soud. Jak potvrdil dozorový státní zástupce, obžaloval ji z manipulací zakázek. Akademička podle něj vynášela informace z veřejných soutěží pořádaných ministerstvem obrany spřízněné skupině, která pak tendry vyhrála. Děkanka vinu odmítá, rektor univerzity za ní stojí. 5:00 10. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Děkanka Alena Myslivcová Fučíková. | Zdroj: Univerzita Hradec Králové

Doktorka přírodních věd Alena Myslivcová Fučíková má řídit Přírodovědeckou fakultu Univerzity Hradec Králové do roku 2028. Vedení fakulty převzala loni poté, co ji akademický senát v květnu zvolil do funkce. Než však její mandát skončí, bude se u soudu zodpovídat z možné trestné činnosti.

„K Obvodnímu soudu pro Prahu 6 jsem podal obžalobu pro spáchání zločinu zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě,“ sdělil pro iROZHLAS.cz vedoucí státní zástupce pro Prahu 6 Richard Petrásek, který obžalobu na akademičku vypracoval.

Děkance podle trestního zákona v případě uznání viny hrozí až osm let vězení. Jak ale potvrdila mluvčí příslušného soudu Zuzana Barochová, žalobce žádá mírnější sankci. „Peněžitý trest ve výši sto tisíc korun a odnětí svobody v trvání dvou let s podmíněným odkladem na zkušební dobu dvou let,“ upřesnila.

Manipulace zakázek za milion

Myslivcová Fučíková dříve externě pracovala pro Univerzitu obrany spadající pod resort tehdejšího ministra Lubomíra Metnara (ANO). V letech 2018 a 2019 podle státního zástupce předávala informace o chystaných zakázkách univerzity na dodávky zboží biologické, chemické či medicínské povahy známým z vojenského prostředí.

Skupinu tvořili dva vojáci a partnerka jednoho z nich. Příslušníci armády tajně ovládali firmu, kterou navenek řídila zmíněná družka. Poznatky od Myslivcové Fučíkové jejich společnosti podle žalobce umožnily se na soutěže předem přichystat, v první řadě vznést nejvýhodnější nabídku. Skupina takto ovládla čtyři tendry Univerzity obrany za celkem 800 tisíc korun.

Jak píše státní zástupce, děkanka měla známým přihrát i dvě zakázky ze svého současného působiště. Univerzita Hradec Králové za ně roku 2020 zaplatila 112 tisíc korun. „Měli vnitřní informace o možnosti dodat chemikálie bez výběrového řízení, které získali od trestně stíhané Aleny Myslivcové Fučíkové,“ uvádí žalobce ke skupině v dokumentu, jejž má iROZHLAS.cz k dispozici.

S obžalobou se děkanka seznámila minulý týden. Kdy začne proces, není jasné. „Hlavní líčení nebylo nařízeno, soudkyně studuje spisový materiál,“ sdělila mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 6 Barochová. Kauzu dostala na starosti soudkyně Alice Havlíková. Je známá tím, že kvůli podjatosti odmítla soudit případ bývalé ministryně obrany Vlasty Parkanové.

‚Jsem si jistá nevinou‘

„Podání obžaloby bylo dalším logickým krokem procesu, tedy mě to nepřekvapilo. I nadále nemám důvod nevěřit v pozitivní ukončení celé kauzy. Jsem si jistá, že soud uzná moji nevinu,“ reagovala pro iROZHLAS.cz na nový vývoj ve své kauze děkanka Myslivcová Fučíková.

Svou obhajobu staví na tom, že o zakázkách nerozhodovala, proto je nemohla manipulovat. Navíc prý netušila o skutečných záměrech skupiny, tedy nezákonně se dostat k veřejným penězům. Podle svých slov komunikovala jen s ústřední postavou kauzy, podplukovníkem Jiřím Dreslerem.

Rektor Univerzity Hradec Králové Jan Kříž při jmenování děkanky Myslivcové Fučíkové. | Zdroj: Univerzita Hradec Králové

Děkanka vedle již zmíněných pozic od roku 2019 externě spolupracuje také s Vojenským zdravotním ústavem jako výzkumnice. Právě tam byl jako voják z povolání zařazený i Dresler. Myslivcová Fučíková se tedy nepozastavila nad tím, že podrobnosti o zakázkách sděluje příslušníkovi armády, kteří přitom ze zákona nesmí podnikat.

„Rektor Jan Kříž vítá posun v záležitosti stíhání paní děkanky Myslivcové Fučíkové a pevně věří v její plné očištění před soudem, které se tímto krokem přiblížilo. O vývoji je paní děkankou detailně informován,“ sdělil serveru iROZHLAS.cz mluvčí univerzity Jakub Novák s tím, že rektor ctí presumpci neviny. Děkanka ve funkci zůstává.

Ostatní se přiznali

Jak dříve informoval server Aktuálně.cz, členové skupiny už jsou odsouzení. K deliktům se přiznali, se státním zástupcem Petráskem uzavřeli dohodu o vině a trestu. Obvodní soud pro Prahu 6 ji schválil loni na podzim. Nejpřísnější trest dostal podplukovník Dresler, zaplatil pokutu milion korun. Tím také skončila jeho služba v armádě.

Druhý voják, dnes už také bývalý, nadporučík Martin Žižkovský odešel od soudu s pokutou 500 tisíc korun. Jeho partnerce Evě N. uložil soud pokutu 200 tisíc a tříletý zákaz řídit soukromé firmy. Záběr jejich zločinů ale významně překročil počet zakázek, s jejichž manipulací jim podle státního zástupce pomohla děkanka Myslivcová Fučíková.

Dohromady od léta 2018 do léta 2021 ovládli osmnáct soutěží v celkové hodnotě 6,6 milionu korun. Dresler a Žižkovský díky své službě v armádě měli informace o zakázkách dalších složek ministerstva obrany, z nichž pak těžila při tendrech firma, v níž nezákonně a skrytě působili.