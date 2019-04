‚Jeho tělo se chová jako zdravé.‘ David Lischka po operaci srdce už trénuje s Jabloncem

„Je to úžasná euforie. Po těch všech pádech, které jsem zažil, zase přišly dobré zprávy. Zavládla u mě taky nová motivace, velká chuť se do toho kolotoče zase vrátit, strašně mi to chybělo,“ řekl David Lischka klubovému webu.

V zimě měl 21letý stoper blízko přestupu do Sparty, tam ale neprošel zdravotní prohlídkou a najednou to vypadalo, že bude muset úplně skončit s fotbalem. Problémy se srdcem ale vyřešili v pražské Nemocnici Na Homolce.

„Provedli jsme kardiochirurgickou plastiku aortální chlopně, která Davidovi umožňuje vrátit se k vrcholovému sportu. Kdybychom udělali klasickou náhradu chlopně, David by sice mohl normálně pokračovat dál v životě, ale už by nemohl být vystaven větší fyzické zátěži,“ vysvětlil primář kardiochirurgického oddělení Štěpán Černý.

Mladý obránce už podstoupil další vyšetření, která sledovala jeho srdce při zátěži a lékaři mu následně dovolili návrat na trávník s tím, že bude dál sledován. „Testy, které už David podstoupil, nicméně ukazují, že se jeho tělo chová jako zdravé a je připraveno na vrcholový sport,“ uvedl Černý.

Aktuálně už reprezentant do 21 let trénuje s týmem, ale do bojů v nadstavbě Fortuna ligy se ještě po čtyřměsíční absenci nezapojí. Trenérům ale bude k dispozici na letní přípravu, kde chce znovu bojovat o místo v jabloneckém A-týmu.