Plzeň jasně přehrála České Budějovice, liberecký Hlavatý dvěma góly sestřelil svůj bývalý klub

Fotbalisté Plzně zvítězili v 5. kole první ligy v Českých Budějovicích hladce 3:0. Západočeši udrželi neporazitelnost v sezoně, vyhráli čtvrtý z pěti zápasů tohoto ročníku nejvyšší soutěže a z druhého místa v tabulce nadále ztrácejí dva body na vedoucí Spartu. Fotbalisté Liberce porazili Pardubice 3:0 a poprvé v sezoně na domácím trávníku vyhráli. Dva góly dal proti bývalému klubu Michal Hlavatý. České Budějovice/Liberec 19:55 18. srpna 2024

Favorita poslal v 31. minutě do vedení z penalty Erik Jirka a po změně stran se trefili Cadu s Lukášem Kalvachem. Jihočeši prohráli i třetí utkání po příchodu trenéra Františka Straky a na posledním místě tabulky jako jediní v soutěži stále čekají na první bod.

Plzeňští udělali oproti čtvrtečnímu vítěznému zápasu 3. předkola Evropské ligy proti Kryvbasu Kryvyj Rih hned šest změn v základní sestavě. Poprvé v zahajovací jedenáctce dostali šanci Sojka a Ricardinho, jen mezi náhradníky naopak začali Šulc, Červ či Vašulín. Domácí zase nastoupili už bez Suchana, jenž přestoupil do Jablonce, a také Havla, který by měl odejít do Teplic.

Jihočeši začali nečekaně aktivně a ve čtvrté minutě se i chvíli radovali z gólu. Plzeňského Tvrdoně překonal Čermák, videorozhodčí ale odhalil, že situaci předcházela ruka domácího Adedirana a branka neplatila. Domácí nepolevovali v ofenzivě. V 19. minutě po centru od Trummera hlavičkoval Šigut, jeho pokus však rukou vyrazil gólman Tvrdoň, který dnes oslavil 30. narozeniny.

Plzni se v první půli i vzhledem k mnoha změnám v sestavě příliš nedařilo, přesto se dostala do vedení. Po hlavičce Cadua zahrál ve vápně rukou Šigut a sudí Radina po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace ze záznamu nařídil pokutový kop. Jirka v 31. minutě nezaváhal a navázal na proměněnou penaltu z minulého kola proti Karviné (5:0).

PAPI ‍

Novopečený tatínek Cadu se poprvé prosazuje ⚽️ pic.twitter.com/KLtwbEEgm0 — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) August 18, 2024

Do druhého poločasu hosté prostřídali a na trávník poslali Šulce, Červa i Vašulína. Změnu museli udělat i domácí, zraněného gólmana Fendricha nahradil Janáček. Západočeši výrazně přidali a v 50. minutě přidali pojistku. Brazilec Cadu napálil odražený balon přesně k tyči a první brankou v sezoně oslavil nedávné narození potomka.

Dynamo se sice v závěru utkání opět tlačilo do útoku, ale pozorně hrající Plzeň ho do větších šancí nepouštěla a v 81. minutě přidala třetí gól. Po chybě brankáře Janáčka a Caduově přiťuknutí se prosadil k zadní tyči Kalvach. Skóroval poprvé od začátku března.

Viktoria potvrdila, že na Jihočechy umí. S Dynamem neprohrála už 26 ligových zápasů po sobě. Plzeňští v nejvyšší soutěži počtvrté za sebou neinkasovali a ideálně se naladili na čtvrteční úvodní duel 4. předkola Evropské ligy proti skotským Hearts. Českobudějovičtí mají s 16 obdrženými góly nejhorší defenzivu soutěže.

Hlavatý proti bývalému klubu

Domácí dohrávali od 73. minuty o deseti bez vyloučeného Ahmada Ghaliho, brankář Hugo Jan Bačkovský v oslabení chytil Vojtěchu Patrákovi penaltu.

Liberec vyhrál teprve podruhé z posledních 10 ligových duelů, stejně tak si připsal druhé vítězství v ročníku. Trenér Slovanu Radoslav Kováč uspěl v souboji proti bývalému klubu, který ještě v minulé sezoně vedl. Severočeši se posunuli na šestou příčku neúplné tabulky. Pardubičtí prohráli počtvrté z dosavadních pěti kol a jsou dvanáctí.

Už jen kvůli této parádě se dnes vyplatilo dorazit na stadion U Nisy… https://t.co/Eya9Vdyivs pic.twitter.com/PQnb8uTvaG — FC Slovan Liberec (@FCSlovanLiberec) August 18, 2024

Těsně před výkopem se ve městě pod Ještědem zatáhlo a začalo mohutně pršet. Hráči se tak museli vypořádat s těžkými podmínky. Kombinace na vodou nasáklém trávníku k velkému úspěchu nevedla, což si jako první uvědomil záložník Frýdek. V 15. minutě si za vápnem navedl míč do středu hřiště a prudkou střelou pod břevno nedal brankáři Budinskému šanci. Frýdek gólem oslavil první start v základní sestavě v sezoně.

Šanci měli i hosté, Kalabiškovu sraženou přihrávku na poslední chvíli reflexivně vyrazil Bačkovský. Slovan pak do přestávky udeřil ještě jednou. Kayondo vhodil vhodil dlouhý aut, hlavou míč prodloužili Purzitidis s Halinským a volný Hlavatý se v 37. minutě na zadní tyči z voleje nemýlil. Gól neslavil, neboť svoji první ligovou trefu v novém angažmá zaznamenal proti týmu, v němž strávil minulé dvě sezony.

Michal Hlavatý proti svému bývalému týmu… https://t.co/mJBBFdDPNQ pic.twitter.com/Oj18pGBr0J — FC Slovan Liberec (@FCSlovanLiberec) August 18, 2024

Domácí měli také ve druhém poločase navrch. Hned na jeho začátku Kayondo hlavou trefil spojnici branky. Tupta později v souboji udržel balon, posunul jej do vápna na Frýdka, jehož střela se odrazila od obránce příhodně před Hlavatého a expardubický záložník v 64. minutě znovu skóroval. Dvě branky v jednom ligovém utkání dal podruhé v kariéře.

Slovan dohrával o deseti. Ghali uklouzl na mokrém terénu, v pádu zranil Kalabišku a v 73. minutě byl po zásahu videorozhodčího rovnou vyloučen. Hosté mohli v závěru aspoň snížit, po ruce Koželuha kopali penaltu. Bačkovský ji ovšem v 82. minutě Patrákovi chytil. Liberec doma v lize s Pardubicemi bodoval i v pátém utkání.

5. kolo první fotbalové ligy: Dynamo České Budějovice - Viktoria Plzeň 0:3 (0:1) Branky: 31. Jirka z pen, 50. Cadu, 81. Kalvach. Rozhodčí: Radina - Hájek, Hurych - Všetečka (video). ŽK: Hubínek, Kučera (trenér brankářů), Tomášek (masér, všichni Budějovice). Diváci: 4582. Sestavy: Č. Budějovice: Fendrich (46. Janáček) - Čoudek, Križan, Nikl - Šigut (88. Hora), Hubínek, Tischler (66. Zíka), Trummer - Čermák, Ogiomade (74. Tranziska) - Adediran (74. Ondrášek). Trenér: Straka. Plzeň: Tvrdoň - Dweh, Hranáč, Jemelka - Jirka, Kalvach (85. Slončík), Sojka (89. Míka), Cadu - Panoš (46. Šulc), Mosquera (46. Červ) - Ricardinho (46. Vašulín). Trenér: Koubek. Slovan Liberec - FK Pardubice 3:0 (2:0) Branky: 37. a 64. Hlavatý, 15. Frýdek. Rozhodčí: Rouček - Kotík, Dresler - Orel (video). ŽK: Hlavatý, Ševínský, Icha, Varfolomejev - Noslin. ČK: 73. Ghali (Liberec). Diváci: 2941. Sestavy: Liberec: Bačkovský - Halinský, Ševínský, Purzitidis - Ghali, Icha (70. Zyba), Hlavatý, Kayondo (70. Koželuh) - Višinský (78. Preisler), Frýdek (70. Nyarko) - Tupta (80. Varfolomejev). Trenér: Kováč. Pardubice: Budinský - Noslin, Šimek, Jindra, Kalabiška (71. Surzyn) - Vacek, Simon - Leipold (53. Mareš), Zlatohlávek (46. Yahaya), Patrák (83. Zifčák) - Krobot (53. Solil). Trenér: Saňák.