Obrovské překvapení, říká expert Procházka o titulu Brna. Brankáře Postavu by poslal na mistrovství světa

Mistrovský titul v hokejové Tipsport extralize vybojovala Kometa Brno, pohár zvedla nad hlavu po sedmi letech. Naopak Pardubice prohrály opět po roce rozhodující sedmé finálové utkání a znovu na svém ledě. Finále nejvyšší soutěže hodnotil olympijský vítěz a hokejový expert Radiožurnálu Sport Martin Procházka. Rozhovor Brno/Pardubice 13:42 30. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejisté Komety Brno slaví zisk extraligového titulu | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Čekal jsi, že Kometa zvládne sedmý zápas tak dobře? Z mého pohledu hrála krásně disciplinovaně. Ve chvíli, kdy dala první gól, byla naprosto soustředěná na svůj úkol, žádné šarvátky, nic. Kometa si jednoznačně poté, co dala první gól, šla za vítězstvím v sedmém utkání.

Utkání hodně ovlivnilo to, že Kometa přečkala ten první desetiminutový nápor, který se dal ze strany Pardubic očekávat. Díky obětavému výkonu a parádním zákrokům Michala Postavy ten nápor vydrželi a otupili snahu Pardubic. Pak dali první branku a stal se z nich přesně ten tým, který jsme očekávali.

1:35 Jsem na tým strašně hrdý, říkal dojatý trenér Pokorný po zisku titulu. Oslavy v Brně se táhly dlouho do noci Číst článek

Hráli disciplinovaně, důležité pro ně bylo obranné a střední pásmo. Do toho se stáhli a dali Pardubicím najevo, že jim postupem času budou docházet síly, což se potvrdilo. Kometa odehrála play-off zápas, který hrála v sériích předtím se Spartou i Karlovými Vary.

Očekával jsi, že se mezi střelce znovu zapíše Peter Mueller, který se rozstřílel ve čtvrtfinále proti Karlovým Varům, ale v důležitých utkáních proti Spartě i Pardubicím se střelecky trápil?

Ano, očekávalo se, jestli se Peter Mueller probere. A on se probral. Využil své chytrosti při situaci, kdy tři brněnští hráči jeli do čtyř pardubických, a vyřešili to náramně. Adam Zbořil, který se vrátil do sestavy, nádherně našel Petera Mueller, ten se uvolnil a dal to do prázdné branky, pak Jakub Flek při přesilovce a pak samozřejmě Andrej Kollár do prázdné branky.

Zmínil jsi třiadvacetiletého Michala Postavu, gólmana brněnské Komety a odchovance Přerova. On přece jenom zase tak známé jméno pořád ještě není. Jak důležitý byl pro úspěch brněnské Komety a jak zásadní je v play-off mít gólmana, který dokáže opakovaně předvádět něco navíc?

Je to základ úspěchu. Vždycky se říká, že gólman je minimálně padesát procent týmu. Ale to, co Michal Postava v téhle sezoně dokázal a jak se dokázal dostat do profesionálního hokeje... Přitom ještě v loňské sezoně hrál v Maxa lize. Dostal důvěru, vyrostl sebevědomím. Samozřejmě si pochvaloval, že dostává spoustu prostoru, stala se z něj jasná jednička a výkony, které předváděl v play-off, byly naprosto fantastické.

Brankář Michal Postava si připsal třetí nulu v letošním play- off | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Mně se líbí jeho odlišný styl. I v úterním utkání bylo vidět, jak zákroky dělá metr před brankovým prostorem. Vyjede z brankoviště, má takový zvláštní styl a je vidět, že střelci si s tím nevědí rady, protože jim ten úhel znemožní. Navíc k tomu přidává parádní zákroky a vůbec z něj nepadá kotouč. Stává se to minimálně, takže nedochází k dorážkám a k mlýnicím před brankou.

Fantastický výkon a myslím si, že u nás v extralize dlouho nevydrží. Že brzo bude nebo už je v hledáčku agentů a skautů v NHL.

Jakub Flek na ledě po vítězném finále prozradil, že jednou řekne, co se všechno dělo před zápasy v semifinále se Spartou a finále s Pardubicemi. Co za tím bylo, když byl tak tajemný? Co mohlo být v brněnské kabině před zmíněnými duely a sériemi?

Mezi hlavním trenérem Kamilem Pokorným a týmem výborně fungovala chemie. Spoustu času trávili spolu a vytvořili skvělou partu nejen mezi hráči, ale teď to bylo spojené i s trenéry. Nebudu to asi říkat úplně naplno, ale také jsem zažil trenéry, kteří žili s týmem a byli jeho součástí úplně ve všem.

OBRAZEM: Jednoznačná výhra a rekordní titul. Takové bylo finále extraligy v podání mistrovské Komety Číst článek

Před pár měsíci se jméno majitele Komety Libora Zábranského objevilo v souvislosti se záchranou brněnského fotbalového klubu a řešilo se, jestli si toho na sebe nechce vzít moc, jak to bude s Kometou, navíc ta nová hala ještě není připravená. V kontextu toho všeho, jak velké překvapení je, že to Kometa dotáhla až k titulu?

Troufám si říct, že v průběhu sezony nikdo netipoval, minimálně v polovině, že by Kometa byla týmem, který by toho měl dosáhnout. Prošla přes Spartu, ve finále porazila Pardubice, je to obrovské překvapení.

Ukázalo se, že i týmy, které se dají dohromady, dobře to poskládají, začnou si věřit a dají tomu disciplínu, jsou schopné porazit týmy se spoustou hvězd. Je to úžasné a ukázka toho, že když máte skvělou partu, ať už s vedením, nebo trenéry, prostě žijete jedním týmem, tak dokážete porazit jiný sebelepší tým.

Kometa vyhrávala i předtím, než nastoupil Třinec, oba týmy, které hrají ten play-off hokej. Není trochu depresivní vidět, že tým, který to hraje odzadu a není plný ofenzivních hvězd, tak to zkrátka dokáže uhrát, že vyhrává defenziva?

Musí se to také umět, musí se to naučit hrát tenhle styl a mít k tomu ideální hráče, kombinaci hráčů. Musíte mít útočné typy, trochu provokatéry i hráče, kteří vám tam budou padat po hlavě do střel. Ukázali to všichni obránci, přidali se útočníci, v úterním utkání bylo zase přes třicet zblokovaných střel.

Kluci museli obrovsky trpět a nebylo to jen v úterním zápase. Pak se k tomu přidá defenziva a je to úžasné. Také se to musí naučit, ne každý je schopný to pro tým obětovat. Kometa to ukázala, jako to v posledních letech ukázal Třinec.

Hokejisté Komety Brno slaví zisk extraligového titulu v Pardubicích | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Není to také příběh o tom, jak chudá Kometa dokázala porazit týmy, které mají rozpočet úplně jinde? Že pořád platí, že když se tým dobře poskládá, tak může uspět?

Je to ukázka. Nemyslím si, že Kometa patří k těm chudším týmům, také mají slušný rozpočet, ale samozřejmě Sparta a Pardubice je mají jinde. Umění to poskládat začíná od pana majitele až po trenéry, je umění to dát dohromady.

Jak to vidíš s hráči Komety pro českou reprezentaci?

Jasný je Jakub Flek, ten pojede určitě. Ale já bych se nebál za odměnu a za to, co předváděl, vzít brankáře Michala Postavu. Aby načerpal atmosféru mistrovství světa, viděl, jak to probíhá, užil si to tam. I kdyby nechytal, tak za odměnu za to, co předváděl, by se hodilo, aby jel i on.