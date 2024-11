Inspiroval nás Šulc na TikToku. Nevím jak to vypadalo u mě, popisuje fotbalistka Svitková oslavu gólu

Rekordní počet diváků sledoval portugalské fotbalistky, které v úvodním barážovém utkání o postup na mistrovství Evropy remizovaly 1:1 s Češkami. Ani ale čtyřicet tisíc fanoušků nevytvořilo na stadionu Estádio do Dragão v Portu bouřlivou kulisu. Největší ovace publika přišly, když vyrovnala portugalská hvězda Kika Nazarethová. Porto 8:43 30. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít České fotbalistky se radují z gólu do sítě Portugalek | Foto: Miguel Lemos | Zdroj: Profimedia

Během zápasu rozjeli fanoušci i mexickou vlnu, ale jinak hlasitějších ohlasů bylo méně, protože Portugalky daly jenom jeden gól. Pískot na stadionu v Portu nastal v 33. minutě, když česká záložnice Kateřina Svitková otevřela skóre a dostala národní tým do vedení.

V tu chvíli česká lavička vybuchla nadšením a nefalšované emoce projevila i brankářka Barbora Votíková. „Sprintovala jsem za Kačkou, která má oslavy gólů připravené, já za ní prostě běžela,“ smála se česká gólmanka.

Kateřina Svitková nejdřív s rukou před obličejem doběhla ke střídačce, kde se zastavila, pokynem ruky všechny uklidnila a pak začala kroutit boky. Taneční kreace vypadaly ladně, ale Svitková je necvičila. „Nevím jak to vypadalo, ale s holkama jsme si řekly, že když dám gól, tak tohle udělám. Viděli jsme to na TikToku, že to udělal Šulc,“ popisovala Svitková.

Národní tým remizoval 1:1 v Portugalsku a z Pyrenejského poloostrova si přivezl nadějný výsledek do odvety, která se odehraje v úterý v Teplicích.

Centr, hlavička, gól! ⚽️ Kateřina Svitková na portugalské půdě proměňuje a posílá Česko do vedení 1:0. pic.twitter.com/I2U6uMDyjK — ČT sport (@sportCT) November 29, 2024