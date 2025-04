Kopeček: Babiš nezpůsobí zemětřesení. Jeho voliči chtějí vyšší důchody, ne technokratické vládnutí

Favoritem nadcházejících českých voleb je zatím hnutí ANO. Ani kdyby drtivě vyhrálo, nedojde ale prý k radikálnímu politickému obratu jako v Americe. „Nejsme Spojené státy. Není to tak, že by tu jeden člověk vyhrál volby a měl v rukou celou výkonnou moc,“ uklidňuje pro Český rozhlas Plus politolog Lubomír Kopeček z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity a Národního institutu SYRI. Praha 19:54 28. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ačkoliv ANO dlouhodobě vyhrává v předvolebních průzkumech, podle Kopečka může voliče i ztratit, hlavně kvůli zahraniční politice | Foto: Karolína Němcová | Zdroj: Český rozhlas

Podle Kopečka by se po případné výhře ANO mohlo v některých otázkách snadno domluvit s jinými současnými opozičníky, jako je SPD, Stačilo! nebo Motoristé sobě.

„Kdybych chtěl být provokativní, tak řeknu, že se to bude hodně týkat veřejnoprávních médií. Čekal bych, že jedna z prvních věcí, které se tu po volbách budou dít, bude-li tato většina v parlamentu, tak bude snaha vrátit koncesionářské poplatky tam, kde byly před zvýšením,“ myslí si Kopeček.

Poplatky za veřejnoprávní televizi a rozhlas se od května zvýší dohromady na 150 korun měsíčně.

Kromě toho by ANO s dalšími opozičními stranami mohly snadno najít shodu na snížení věku odchodu do důchodu nebo zvýšení valorizace penzí.

„Budou to spíše dílčí záležitosti. Nečekal bych zemětřesení ve smyslu toho, co se odehrálo například v Maďarsku v roce 2010, kdy se dostal k moci Viktor Orbán s ústavní většinou a v podstatě změnil politický režim,“ ujišťuje Kopeček.

Kam patří ANO?

Když ANO vyhrálo volby v roce 2013, mělo technokratickou vizi, jak řídit stát jako firmu, připomíná Kopeček. Jedním z těchto bodů bylo třeba zavedení elektronické evidence tržeb (EET).

Jenže voliči ANO dnes už tolik nechtějí technokratické vládnutí, ale spíše sociální a další transfery. „V podstatě to odpovídá tomu, co tady historicky hlásala levice. Je to zvyšování důchodů, platů státních zaměstnanců, podpora bytové výstavby státem a tak dále,“ vyjmenovává politolog priority voličů nejsilnější opoziční strany.

Ačkoliv ANO dlouhodobě vyhrává v předvolebních průzkumech, podle experta může voliče i ztratit. A to hlavně kvůli své zahraniční politice.

„ANO v tuto chvíli dokázalo pod svou vlajku shromáždit velký repertoár třiceti procent voličů, z nichž mnozí mají ale mnohem radikálnější postoje než ANO. Jsou třeba mnohem více proruští nebo proti NATO,“ upozorňuje Kopeček.

Podle něj je právě tady prostor pro strany jako SPD nebo Stačilo!, které si mohou dovolit být radikálnější. ANO totiž v zásadě proti Severoatlantické aliance tolik není. Z posledních týdnů je vidět, že se to těmto stranám i trochu daří.

„Další otázka je, jak můžou současné vládní strany získat voliče ANO. Já myslím, že v nějakém větším měřítku nemohou,“ dodává Kopeček.

Co očekávají čeští voliči od politiky? A kde udělala chybu současná vláda? Poslechněte si celý pořad Osobnost Plus Českého rozhlasu Plus v audiu v úvodu článku. Moderuje Barbora Tachecí.