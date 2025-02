Real Madrid se v osmifinále Ligy mistrů střetne s Atléticem, Schickův Leverkusen narazí na Bayern

Liga mistrů se stejně jako Evropská liga a Konferenční liga hraje od této sezony novým formátem. Všech 36 týmů vytvořilo v jednotlivých soutěžích jednu tabulku ligové fáze, do vyřazovací části prošlo 24 mužstev.

Prvních osm celků se kvalifikovalo přímo do osmifinále, zbývající se utkaly v úvodním kole vyřazovací fáze.

Každý klub měl při dnešním losu pouze dvě alternativy soupeřů. Týmy byly v novém formátu soutěže podle umístění v ligové fázi nasazeny do pavouka play-off.

Čtvrtfinále ani semifinále se tak už losovat nebude, určen byl pouze sled zápasů doma a venku. Finále je na programu 31. května v Mnichově.

