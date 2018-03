Atlético Madrid

13. 4. 2016 |Jan Suchan, Stanislav Zbyněk |Fotbal

Jsou nejúspěšnějším klubem Ligy mistrů posledních let a dnes to chtějí potvrdit. Fotbalisté Barcelony se dnes pokusí poosmé z devíti sezon postoupit do semifinále slavné soutěže. Věří, že se jim to proti Atléticu Madrid povede, i když teď nezažívají zrovna nejlepší období.