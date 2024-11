Mladá Boleslav na čtvrtý pokus vyhrála v Konferenční lize. Otočila zápas s Realem Betis, rozhodl Vydra

Fotbalisté Mladé Boleslavi v Konferenční lize porazili doma 2:1 favorizovaný Betis Sevilla, ve čtvrtém kole poprvé bodovali a udrželi šanci na postup do vyřazovací fáze. Španělský celek poslal do vedení v sedmnácté minutě Giovani Lo Celso, obrat zařídili krátce po změně stran Matyáš Vojta s Patrikem Vydrou. V 89. minutě dostal Lo Celso červenou kartu. Aktualizujeme Mladá Boleslav 23:05 28. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mladá Boleslav slaví výhru nad Realem Betis | Foto: Radek Petrášek | Zdroj: ČTK

Po porážkách s FC Noah, Luganem a Guimaraesem si Středočeši připsali premiérové tři body a ve společné tabulce 36 mužstev se posunuli na 30. pozici. V hlavní fázi evropského poháru zvítězili poprvé od 29. ledna 2007 a triumfu 3:1 v Poháru UEFA na hřišti Elfsborgu. V novém formátu Konferenční ligy projde do play off 24 celků, přímo do osmifinále se dostane nejlepší osmička. Betis má čtyři body a je na 22. místě.

V dalším kole nastoupí Mladá Boleslav za dva týdny znovu doma proti Bialystoku. Svěřenci švédského trenéra Andrease Brännströma zakončí ligovou fázi soutěže v Molde.

Patrik Vydra se prosazuje do sítě Betisu!

pic.twitter.com/XSdW39a9Un — Sparťanské Noviny (@spartanske) November 28, 2024