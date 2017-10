'RL9. Cesta ke slávě.' Robert Lewandowski obhájil bakalářskou práci, napsal ji o sobě

V zápasech o fotbalové mistrovství světa v Rusku vstřelil Robert Lewandowski šestnáct gólů a ustanovil nový evropský rekord kvalifikačních bojů o evropské nebo světové šampionáty. Polsko se tak i díky němu po 12 letech kvalifikovalo na mistrovství světa.

Přežil mnichovskou havárii, dovedl Anglii k titulu. Fotbalista Bobby Charlton slaví 80. narozeniny Číst článek

Reprezentační kapitán podobně dlouhou dobu usiloval o bakalářský titul, dočkal se den po nedělním domácím zápase s Černou Horou.

Po deseti letech studia ve Varšavě na Vysoké škole sportovního vzdělání úspěšně obhájil bakalářskou práci s názvem "RL9 - Cesta ke slávě". Popisuje v ní svou fotbalovou kariéru od úplných začátků až do současnosti jak po trenérské, tak po manažerské stránce.

„Robert Lewandowski je jeden z top útočníků Evropy i světa. Je to velice známá a vyžadovaná osoba i na reklamní věci. Patří do kategorie hráčů, kteří si mohou dovolit o sobě knížku napsat,“ říká sportovní ředitel pražské Dukly Günter Bittengel, který díky diplomové práci právě o týmu z Julisky získal magisterský titul na Fakultě tělesné výchovy a sportu.

Dalším příkladem studovaného z českého fotbalového prostředí je Ing. Jan Nezmar, sportovní ředitel Slovanu Liberec.

„Lewandowski je na absolutní špici světového fotbalu. Má o čem psát a má dobrou pozici. My si myslíme, že fotbal je pupek světa, tak bych v tomhle ohledu nechtěl být tak sebestředný, že by nějaká práce o mně měla někoho zajímat,“ myslí si Nezmar, že by s prací o sobě samém u obhajoby na rozdíl od Lewandowského neuspěl.

Robert Lewandowski’s week:



⚽ 16th Goal for Poland in #WCQ

Poland Qualify for WC

Bachelor's Degree

Ballon D’or Nomination pic.twitter.com/WWrL1XiWq5 — SPORF (@Sporf) 9 October 2017

Studium s aktivní kariérou dokázal skloubit v posledních letech stejně jako Lewandowski taky Giorgio Chiellini. Obránce Juventusu letos v dubnu na Turínské univerzitě obhájil magisterskou práci na téma "Obchodní model Juventusu FC v mezinárodním kontextu".

Nebýt fotbalu, o práci by určitě neměl nouzi ani Romelu Lukaku. Belgický reprezentant ve službách Manchesteru United vystudoval obor cestovního ruchu a vztahů s veřejností. Mluví francouzsky, holandsky, anglicky, portugalsky, španělsky a dokonce i jedním dialektem svahilštiny. Nikdo jiný si zatím netroufl napsat bakalářskou ani diplomovou práci o sobě samém.