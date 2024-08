Centimetry od Ligy mistrů. ‚Těžko hledám slova,‘ lituje kouč Trpišovský zmařených šancí proti Lille

Fotbalisté Slavie do Ligy mistrů nepostoupili. Po prohře 0:2 ve Francii sice v pražské odvetě závěrečného předkola porazili Lille 2:1, na účast v nejprestižnější klubové soutěži to nestačilo. Pražané přitom mohli večerní utkání posunout minimálně do prodloužení, to by ale museli proměnit alespoň jednu z řady vyložených šancí. Praha 8:21 29. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zklamaní fotbalisté Slavie Praha | Zdroj: Profimedia

Fotbalisté Slavie sice sahali v odvetě proti Lille po prodloužení, ale neproměnili řadu vyložených šancí.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak reagovali fotbalisté a trenér Slavie Praha po vyřazení z bojů o Ligu mistrů

„Těžko hledám slova, protože tým do toho dal absolutní maximum. Nějaké centimetry nás dělily od toho, abychom si nadělili extra porci minut,“ litoval trenér Slavie.

Jak řekl trenér Jindřich Trpišovský, slávisté měli alespoň k prodloužení odvety play-off o Ligu mistrů opravdu blízko. Na Lille vlétli a už v první minutě mohl otevřít skóre záložník Lukáš Provod, jenže z hranice vápna minul odkrytou branku.

„Hřiště je na některých místech trochu měkčí a přišlo mi, že mi ujela stojná noha. Nechci se na to ale vymlouvat, měl jsem to minimálně zakončit na branku, aby z toho něco bylo. Mrzí to extrémně, přáli jsme si to všichni, bohužel nám chybělo trochu štěstí nebo většího umu v zakončení,“ řekl Provod.

Šancí bylo dost

Um v zakončení předvedl o chvíli později středopolař Christos Zafeiris a po vyrovnání hostujícího Edona Zhegrovy pak v poslední desetiminutovce Ivan Schranz.

Další vyložené šance už slávisté nevyužili a že jich bylo, třeba Zafeiris dvakrát trefil břevno.

„Je to opravdu škoda. Byly to momenty, které mohly rozhodnout. Chybělo málo, ne jen při mých tyčkách, ale měli jsme i další velké příležitosti,“ mrzelo Zafeirise.

Kromě Provoda v prvním poločase mířil mimo Tomáš Chorý. Za stavu 2:1 pak nevyrovnal z prostoru velkého vápna ani Mojmír Chytil a v závěru nastavení ani další střídající útočník Matěj Jurásek, který měl ještě lepší pozici.

„On je z toho zdrcený. Od laviček to v první chvíli vypadalo, že to jde do branky, ale balon se začal najednou stáčet. Všichni jsme lidé a všichni chybujeme,“ uzavřel Trpišovský.

Slavia tentokrát chybovala v zakončení, a proto místo Ligy mistrů bude hrát stejně jako v minulé sezoně Evropskou ligu.

👊 Vždycky spolu, bok po boku pic.twitter.com/vlqoLt1Ath — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) August 28, 2024