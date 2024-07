Olmo, Yamal a Williams měli velkou formu, hodnotí Horváth Španěly. Podle něj byli celý turnaj nejlepší

Fotbalisté Španělska jsou po 12 letech mistry Evropy. V berlínském finále zdolali Anglii 2:1, když vítězný gól dal střídající útočník Mikel Oyarzabal až v 86. minutě. Podle experta Radiožurnálu Sport Pavla Horvátha byl tým z pyrenejského poloostrova nejlepší během celého šampionátu a zaslouženě trofej vyhrál. Praha 10:04 15. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zleva Nico Williams, Lamine Yamal a Dani Olmo slaví gól | Zdroj: Reuters

Španělsko vyhrálo i sedmý zápas na turnaji. Je to asi zasloužené zlato, že ano?

Myslím, že všichni musí uznat, že byli Španělé nejlepší celý turnaj. Dokázali to dotáhnout do konce, který je pro ně skvělý. Myslím, že je to zasloužené.

Oyarzabal vystřelil Španělům titul mistrů Evropy! 🏆🇪🇸 pic.twitter.com/Xx5THCGR5r — ČT sport (@sportCT) July 14, 2024

O svém rekordním čtvrtém evropském titulu Španělé rozhodli až v samotném závěru. Předtím ale měli řadu šancí. V čem byli ve finále lepší než Angličané?

Nemyslím, že by to bylo jen ve finále, ale celý šampionát se jim povedl, neměli výkyvy. Mají výborné hráče a v neděli to dokázali. Ta trojice Dani Olmo, Lamine Yamal a Nico Williams, tak ti jsou úžasní. Ti se těžko brání a měli velikou formu. Tihle hráči se postarali o to, že bylo Španělsko celý turnaj nejlepší.

Anglie sice postoupila do druhého finále kontinentálního šampionátu v řadě, ale ani před třemi roky ve Wembley, ani letos v Berlíně se nedočkala vytouženého prvního titulu mistrů Evropy. Čím to je?

Je to finále, o tolik horší Angličané nebyli. Španělé jsou silní, dali dva góly a zaslouženě vyhráli. Angličané mohou být i tak spokojení s výsledkem, protože na ně bylo hodně kritiky, ale odehráli dobrý šampionát a skončili druzí. Teď je to pro ně těžké, ale je to úspěch anglického fotbalu.

Tah se střídajícím hráčem opět Southgateovi vyšel. 🤯 Palmer srovnává na 1:1. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/0mksAiYYVy — ČT sport (@sportCT) July 14, 2024

Euro je za námi, Češi skončili v základní skupině. Co změnit pro příště?

To je na hlubší analýzu. Musíme začít od mládeže. Nemáme takové hráče jako třeba Španělé, což jsme neměli nikdy, ale vždycky jsme to nahradili týmovým výkonem a ani to nám letos nevyšlo. Musíme najít hráče, učit malé kluky a holky individuálně s balonem, aby uměli vést balon v rychlosti, měnit směr, zakončovat oběma nohama. To nám bohužel nyní chybí.

Jak se ti Euro líbilo obecně? Překvapilo tě něco?

Mně se to líbilo. Němci jsou precizní, mírné excesy byly, ale organizace se mi líbila a zápasy byly dobré.