Myslím, že to Španělsko zvládne. Čeká nás výborný fotbal, věří expert Horváth před finálem Eura

V neděli od 21 hodin je na programu finále fotbalového mistrovství světa, které hostí Olympijský stadion v Berlíně. Proti sobě se postaví rozjeté Španělsko a Anglie, která se během turnaje postupně dostávala do rytmu. „Výborní hráči, výborní trenéři a výborný fotbal, to nás čeká,“ předvídá expert Radiožurnálu Pavel Horváth. Utkání odvysílá v přímém přenos Radiožurnál Sport. Berlín 9:30 14. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Španělští fotbalisté se radují z postupu do finále Eura | Foto: Leonhard Simon | Zdroj: Reuters

Leckdo vnímá večerní finále, které začne ve 21 hodin na Olympijském stadionu v Berlíně, jako souboj Harryho Kanea, muže, který čeká na první velkou trofej, proti 16letému Lamineovi Yamalovi ze Španělska. Bude to hlavně o nich dvou, nebo o někom úplně jiném?

Pokud se nato zaměříme, tak určitě může být o nich dvou. Ale je tam spousta dalších hráčů. Oba týmy jsou silné, jak Španělsko, tak Anglie. Výborní hráči, výborní trenéři a výborný fotbal, to nás čeká.

Životní šance pro brankáře Letáčka. Z Ostravy přestupuje do španělského Getafe Číst článek

Jsi si tím jistý? Nebude to spíš čekání na první gól, které se může nakonec natáhnout na 120 minut, a nakonec z toho budou penalty? Nebojíš se toho?

Může to být. Pro nás pro fanoušky, když to skončí 2:2, tak ať jsou klidně penalty. Penalty bereme, prodloužení bereme, ale potřebujeme góly.

Myslíš, že se Angličané poučili po nezvládnutém finále Eura před čtyřmi lety? Tým mají dnes trochu jiný, budou mít při večerním utkání i jinou mentalitu?

Myslím, že jsou od trenéra připravení, veřejnost od nich očekává titul. Španělé jsou velmi kvalitní tým a já si myslím, že to Španělsko zvládne.

A musím se zeptat na přesný tip, takže Španělsko - Anglie podle Pavla Horvátha?

Kéž by to bylo 2:2 a na penalty Španělsko.

Utkání začíná ve 21 hodin a přímý přenos nabídne Radiožurnál Sport. Utkání můžete sledovat i na iROZHLAS.cz v podrobné online reportáži.