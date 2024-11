Vše je o přístupu, myslí si po remíze s Teplicemi trenér Sparty Friis. Hráčům podle něj chybí kuráž

Měla to být velká oslava sparťanského fotbalového klubu. Místo toho si hráči ve speciálních černých retro dresech vyslechli pískot.

„Mají naprosté právo se vyjádřit, jak chtějí. Bylo těžké to poslouchat, ale rozhodně neříkám, že to bylo nefér,“ reagoval dánský trenér Sparty Lars Friis.

Takový pokřik Letná dlouho neslyšela. Nespokojené fanoušky sledoval ze hřiště i střelec jediného gólu Pražanů - Slovák Lukáš Haraslín.

„Není to nic příjemného, ale já i s některými hráči jsme si to už zažili osobně pár let zpátky, takže víme, že se z toho musíme dostat. Možná i ten fotbal nebude pěkný, ale získáme tři body. Nejdůležitější je dostat se z toho co nejrychleji,“ věří Haraslín.

Co Spartě chybí?

Krize Sparty se táhne zhruba dva měsíce a pokračuje dál. Ztráta na první místo je jedenáctibodová, rivalové ze Slavie mají navíc zápas k dobru.

Spartu trápí taky zranění klíčových postav, stále chybí hráč loňské sezony Veljko Birmančević ze Srbska. To ale podle Friise není největší problém.

„Viděl jsem nedostatek kuráže. Nejsme špatní fotbalisté, nejsme špatný fotbalový klub, ale vše je o přístupu a o kuráži. Ta se podepíše pod všechno, jak bráníte i jak útočíte,“ vysvětluje trenér letenského velkoklubu.



Kuráž se Spartě bude hodit hned v úterý, kdy v Lize mistrů přivítá Atlético Madrid.

Tabulka fotbalové ligy 2024/2025 (PLATNÉ K 24. 11. 2024) Tým Z V R P Skóre Rozdíl B 1. Slavia 14 12 2 0 33:5 28 38 2. Plzeň 15 10 3 2 25:9 16 33 3. Ostrava 15 8 3 4 26:17 9 27 4. Sparta 15 8 3 4 27:19 8 27 5. Jablonec 15 7 3 5 21:10 11 24 6. Slovácko 14 5 5 4 10:16 -6 20 7. Mladá Boleslav 15 4 7 4 22:19 3 19 8. Olomouc 13 5 4 4 19:19 0 19 9. Hradec Králové 15 5 4 6 12:12 0 19 10. Karviná 14 5 4 5 16:21 -5 19 11. Liberec 14 4 5 5 20:18 2 17 12. Bohemians 1905 14 4 5 5 15:19 -4 17 13. Teplice 15 4 2 9 20:27 -7 14 14. Pardubice 14 3 2 9 13:21 -8 11 15. Dukla Praha 14 3 2 9 10:26 -16 11 16. Č. Budějovice 14 0 2 12 5:36 -31 2