Extraligový duel mezi Karlovými Vary a Plzní se odkládá, hráče domácího týmu trápí viróza

Zápas 36. kola hokejové extraligy mezi Karlovými Vary a Plzní se v neděli neuskuteční. Kvůli viróze hráčů domácího týmu bylo utkání odloženo. Asociace profesionálních klubů ledního hokeje (APK LH) o tom informovala na sociální síti X. Náhradní termín západočeského derby nebyl zatím určen. Praha 16:24 11. ledna 2025

„Zdraví našich hráčů je pro nás absolutní prioritou. Během soboty hráči absolvovali lékařská vyšetření a děláme vše pro to, aby se tým mohl co nejdříve vrátit do soutěžního režimu,“ uvedl sportovní ředitel Energie Jiří Kalous na klubovém webu. Poděkoval Plzni a vedení soutěže za vstřícnost. „Vážíme si tohoto sportovního gesta,“ doplnil.

⚠️🏒 Západočeské derby odloženo⚠️

Po dohodě klubů bylo odloženo utkání 36. kola TELH mezi HC Energie Karlovy Vary a HC ŠKODA PLZEŇ z důvodu virózy v domácím týmu. O náhradním termínu probíhají jednání. pic.twitter.com/5XuknNd46q — APK LH (@apklh2022) January 11, 2025

Karlovy Vary v pátek zvítězily na ledě Kladna 4:0 a z hráčů základního kádru chyběli v sestavě týmu trenéra Pavla Patery obránce Tarmo Reunanen a útočník Filip Koffer.