Blbě to vyhodil, já to zpracoval a byl z toho gól, radoval se Šťastný po rozdílové trefě do sítě Pardubic

I ve třetím hokejovém východočeském derby sezóny vyhrál domácí tým. Hradec Králové rozhodl vítězným gólem půl minuty před koncem třetí třetiny.

„Samozřejmě tam byla chyba od beka, ale reakce od dalších tří velice zkušených hráčů je pro mě nepochopitelná. Nemůžeme v poslední minutě za stavu 2:2 jet tři útočníci dopředu, že možná dáme třetí gól. Je to o tom, aby se k sobě hráči chovali férově, protože nechat tam dva beky na tři a odjet si střídat, to je šílené,“ okomentoval situaci předcházející rozhodujícímu gólu zápasu trenér Dynama Václav Baďouček.

Půl minuty před koncem třetí třetiny byl na ledě i obránce Pardubic Peter Čerešňák.

„Vím, že měl za bránou puk, posunul to doprava, já šel opačným směrem a pak tam byl volný hráč, co dával gól do prázdné branky,“ popisoval Čerešňák.

Naopak hradecký David Šťastný chyby soupeře využil a naznačil, že to v zápase nebylo poprvé.

„Přišlo mi, že bylo víc situací, kdy se ani nevrátili tak dobře a jejich bek to neměl komu dát. Já viděl, že to má na hokejce, počkal jsem si trochu dál, on to vyhodil blbě, já to zpracoval a byl z toho gól,“ řekl Šťastný.

Pak už mu stačilo počkat na teč Radovana Pavlíka, a jet se radovat.

„Bylo to parádní. Takové emoce jsem dlouho neměl a ještě v derby, plný dům, třicet vteřin před koncem dát vítězný gól, to bylo super. Taky jsme se pak v tom rohu skoro ubili, ale ta radost byla fakt velká,“ zářil po vítězném derby v poměru 3:2 královéhradecký útočník David Šťastný, kterým Mountfield utnul sérii čtyř porážek. Dynamo naopak na výhru v novém kalendářním roce stále čeká.

Tabulka Tipsport extraliga 2024/2025 (PLATNÉ K 10. 1. 2025) Tým Z V VP PP P Skóre B 1. HC Litvínov 34 21 0 2 10 90:66 65 2. HC Sparta Praha 35 17 5 3 10 113:73 64 3. HC DYNAMO PARDUBICE 34 18 3 4 8 102:82 64 4. Mountfield HK, a.s. 35 17 2 4 12 94:92 59 5. BK Mladá Boleslav 34 13 6 4 11 90:84 55 6. HC Energie Karlovy Vary 34 13 6 4 11 97:92 55 7. HC KOMETA BRNO 34 12 6 4 12 90:94 52 8. BANES Motor České Budějovice 33 13 4 3 13 85:88 50 9. HC ŠKODA PLZEŇ 34 9 8 3 14 68:89 46 10. HC Olomouc 34 12 3 2 17 87:94 44 11. HC Oceláři Třinec 35 9 4 8 14 81:90 43 12. HC VÍTKOVICE RIDERA 34 12 2 2 18 100:110 42 13. Rytíři Kladno 34 10 2 5 17 89:107 39 14. Bílí Tygři Liberec 34 7 4 7 16 78:103 36