Po dvou vyhraných zápasech nebude pozice Pešána ohrožená. Liberec se srovnává, myslí si Procházka

Po 35. extraligovém kole se do čela tabulky dostala Sparta, která v pátek porazila Vítkovice 5:1. Naopak na posledním místě zůstává Liberec, který porazil 4:1 Olomouc. „Bílým Tygrům se uzdravil Michal Bulíř. Pozice trenéra Pešáná nyní ohrožena není," myslí si hokejový expert Radiožurnálu Sport, který také pochválil současné rozložení sil v pražské Spartě.

Hokejová Sparta rozjela kampaň proti kyberšikaně, což se promítalo i během utkání proti Vítkovicím. Jaké máš zkušenosti s kyberšikanou?

Žádné extrémy jsem nezažil, když si třeba vezmu poslední případ Michala Řepíka. I v dobách, kdy se rozjížděly sociální sítě a já končil s kariérou, tak to takové nebylo.

Během tvé kariéry kyberšikana tolik v rozmachu nebyla, ale kritika se na hokejisty určitě snášela. Pamatuješ si na nějaký nejvyhrocenější moment?

Když se nám nedařilo, tak při příchodu do nějaké restaurace, kde jsme se střetli s opilými fanoušky, tak docházelo ke slovním výstřelkům. Když to bylo hodně vyhrocené, tak bylo lepší se sbalit a odejít. Fanoušci mají nárok na kritiku, ale nesmí to jít do extrému.

Sparta vyhrála pošesté v řadě a vede extraligu. Hraje to ale v současné fázi sezony roli?

Nijak významnou roli to nehraje, ale je příjemné vést ligu. Na Spartě se mi líbí, že to nestojí na dvou, třech hráčích, ale mohou se spolehnout na celý tým. Síla je skvěle rozložená.

Na opačném pólu tabulky se potácí Liberec. Jak silnou pozici má trenér Filip Pešán a souhlasíš s jeho názorem, že klub potřebuje posílit?

Poslední dvě utkání bodově zvládli a uzdravil se jim Michal Bulíř. Že potřebují posílit vědí už během celé sezony. Na určitých postech by Liberci nějaká výměna mohla pomoci. Po dvou posledních zápasech si nemyslím, že je pozice trenéra Filipa Pešána ohrožená.

Olomouc, která prohrála v Liberci, je suverénně nejhorším týmem na venkovních kluzištích. Proč Hanáci předvádějí tak odlišné výkony doma a venku?

Neumím si vysvětlit, že doma získali 37 bodů a venku jen 7 bodů. Oni nehrají jiným způsobem, ale hala v Olomouci je pro ně asi něčím speciální. Je tam zima, atmosféra je vyhrocenější, i proto tam hodně favoritů prohrálo. Naopak když Olomouc vyjede ven, tak si asi tolik nevěří.