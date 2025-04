Jsem na tým strašně hrdý, říkal dojatý trenér Pokorný po zisku titulu. Oslavy v Brně se táhly dlouho do noci

Kometa Brno v úterý v sedmém finále na ledě Pardubic vybojovala nečekaný extraligový titul. Oslavy propukly hned na ledě, kde si svěřenci Kamila Pokorného přebrali Masarykův pohár pro vítěze play-off. A pokračovaly v útrobách stadionu. Následoval ale i přesun do Brna, kde na Zelném trhu čekalo na hráče okolo sedmi tisíc lidí. Video Pardubice/Brno 10:52 30. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér Kamil Pokorný z Brna po zisku dalšího titulu | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Všechny tituly v novodobé historii, tedy tři, má s Kometou obránce Michal Gulaši, který dostal pohár od kapitána jako druhý a hned ho předal trenérovi Kamilovi Pokornému. „Něco jsme spolu prožili, tak asi proto,“ vysvětloval si gesto zkušeného obránce kouč Komety.

Při oslavách na ledě nedokázal skrývat dojetí. „Jsem na tým strašně hrdý, je to úspěch kluků,“ odmítal převzít větší zásluhu za extraligový triumf.

Útočník Hynek Zohorna se při oslavách ujal role číšníka a roznášel mezi spoluhráči, realizačním týmem a přítomnými novináři plechovky piva. Ale až poté, co si užil svou chvíli s pohárem. „Měl jsem ho sám před chvilkou, krásný pocit,“ popisoval.

V pardubické enteria areně bylo spolu s hráči jen několik desítek fanoušků, Zohornu ale nemrzelo, že si oslavy extraligového titulu nemohl prožít na domácím ledě. „Je tady určitá kapacita, teď pojedeme do Brna,“ vyhlížel přesun domů.

Oslavy se přesunuly do šatny, kde si vzal slovo majitel klubu Libor Zábranský. „Všichni jsou na vás hrozně hrdí – partneři, Brno, jižní Morava, tak si to užijte. Dřeli jste jako koně, tak si to teď musíte užít,“ vyzýval k oslavám.

Kometa získala titul po sedmi letech a jako tradičně, když Brno uspěje, se oslavy odehrávaly na pozadí písně Raketou na Mars.

Oslavy v Brně

Titulové oslavy začaly na jihu Moravy hned po skončení utkání. Jejich středobodem se stal Zelný trh. Na náměstí v centru města přišlo podle odhadu městské policie zhruba sedm tisíc lidí.

Zisk titulu uprostřed týdne má své nevýhody, brněnští fanoušci ale pro ně byli ochotni středeční program obětovat.

„To se ještě uvidí, zítra musím vstávat do školy,“ prozradila v úterý jedna z fanynek na Zelném trhu.

Lidé čekali na hráče Komety u hokejové haly Rondo do ranních hodin. Autobus se slavícími extraligovými mistry dorazil kolem půl druhé v noci. Vítalo je skandování a červené dýmovnice.

Trenér Pokorný sice v autobuse obvykle spí, tentokrát ale na to neměl ani pomyšlení. „Spím, když jedeme na zápas, zpátky ne. A teď jsem musel odepisovat asi na 561 zpráv, všem lidem, co mi přáli k titulu, abych někoho neurazil,“ vysvětloval kouč Komety.

Cesta hokejistů do kabiny byla složitá, prodírali se davem stovek fanoušků, kteří jim přišli poděkovat za mistrovskou sezonu. A je jasné, že oslavy budou v Brně pokračovat ještě několik dní.

Hokejisté Komety Brno slaví zisk extraligového titulu | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz