Kubalík je rád zpátky v reprezentačním dresu, možný návrat do NHL momentálně neřeší

Poprvé od květnového triumfu na mistrovství světa se k hokejové reprezentaci připojil útočník Dominik Kubalík. Devětadvacetiletý elitní střelec se v létě vrátil z NHL do Evropy a opět působí ve švýcarském týmu Ambri-Piotta. Podle klauzule ve smlouvě může ještě do konce týdne odejít zpět do kanadsko-americké soutěže, ale Kubalík s tím už moc nepočítá. I proto jej kouč národního týmu Radim Rulík zařadil do kádru pro nadcházející Švýcarské hry. Pardubice 22:10 9. prosince 2024

Do NHL může odejít do 15. prosince. „Měl jsem kvůli tomu několik rozhovorů, lidi se mě na to ptají, ale já to moc neřeším. Neupínám se k tomu. Jsme domluveni, že mi agent zavolá, kdyby se něco dělo, ale patnáctého se blíží. Teď jsem tady a uvidíme, co bude za týden. Že bych na to myslel, nebo byl pořád na telefonu, to ne,“ řekl Kubalík novinářům na pondělním srazu reprezentace v Pardubicích.

Odchovanec plzeňského hokeje hrál v NHL od roku 2019 a postupně vystřídal dresy Chicaga, Detroitu a Ottawy.

V minulé sezoně ale mezi Senátory moc prostoru na ledě nedostával a nastřílel „jen“ jedenáct branek. I proto se vrátil do Evropy.

„Jsem realista a vím, že minulá sezona nebyla taková. Samozřejmě jsem doufal v další šanci (v NHL), ale člověk musí otočit list. Já jsem teď rád tam, kde jsem,“ podotkl Kubalík.

Do Ambri se vrátil po pěti letech, zářil tam v sezoně 2018/19, kdy vyhrál kanadské bodování švýcarské ligy a byl vyhlášený nejužitečnějším hráčem soutěže.

„Moc se tam toho nezměnilo. Hala je nová, ale lidi kolem jsou stejní. Bylo hodně lehké se do toho dostat zpět a i pozice v týmu je podobná tomu, co bylo. Užívám si to, hraju hodně a jen by to chtělo být v tabulce o trošku výše, protože jsme měli mít podle toho, jak hrajeme, více bodů,“ řekl Kubalík, jehož tým je v soutěži osmý.

Úroveň švýcarské ligy se podle jeho slov za pět let hodně zvedla. „Kvalita šla nahoru, už kvůli tomu, že tam je víc cizinců. Když jsem odcházel, tak mohli hrát čtyři, teď šest a ty dva posty jsou důležité. Týmy se zkvalitnily,“ porovnával.

Pro Kubalíka je ale důležité, že opět dává branky. Aktuálně jich má na kontě dvanáct. „Posledních pár zápasů bylo samozřejmě trošičku šťastnějších, ale předtím bylo období, kdy to taky nebylo ono. Celkově jsme jako tým dávali málo gólů, ale teď se to začíná otáčet. Škoda že přišla pauza, protože jsme byli docela rozjetí, porazili jsme dva silné mančafty. Tak snad až se vrátíme, budeme v tom pokračovat,“ přál si Kubalík.

Vedle herní stránky si maximálně užívá život ve Švýcarsku. „Je to skvělé. Dá se říct, že každý den spím doma, je to samozřejmě příjemná změna oproti tomu, když se jezdilo na tripy. Tady žádné nejsou a je spousta volna. Je tam spoustu krásných míst, kam se dá jet. Užíváme si rodinný život,“ řekl Kubalík, který stejně jako většina spoluhráčů bydlí v Bellinzoně.

Rodinný život si užívá i jinak, v květnu se jim s manželkou narodila dcera. “Jaký jsem táta? To je otázka spíše na manželku. Snažím se pomáhat, co to jde. Malá je úžasná. Je neuvěřitelné, jak člověk vnímá pokroky, které dělá. Hrozně si to užíváme. Teď nám trošku dělá problémy se spaním, ale to bere paní na sebe a já se vyspím,“ pousmál se Kubalík.

Teď se ale soustředí na návrat do reprezentace, na který se také těšil. „Dlouho jsem to takhle v sezoně nezažil. Vždy je fajn vypadnout trošku ze stereotypu, který je v klubu. Je fajn se vrátit sem, vidět kluky a mít takovou tu českou pohodu. Jsem rád, že jsem tady,“ řekl Kubalík, který je jedním z deseti úřadujících mistrů světa v nominaci kouče Radima Rulíka.

„Věřím, že vítězná mentalita, která byla v Praze, bude i tady. Už jsme se o tom nějakým způsobem bavili. A já doufám, že na to navážeme,“ přál si.

Po zranění kapitána Romana Červenky a jeho vypadnutí z týmu Rulík naznačil, že právě Kubalík by měl převzít jeho roli. Podle všeho lídrovskou.

„Jestli je to na jeho pozici, tak to nebude sranda. Ale nejsem tady poprvé, tak vím, co se ode mě očekává, Největší tlak dávám na sebe a já se hrozně těším na každý zápas nároďáku. Zvlášť v Česku,“ dodal Kubalík. První zápas turnaje totiž reprezentace odehraje ve čtvrtek v Pardubicích.