Historický milník v NHL: Campbellová poprvé na lavičce Seattlu. ‚Skvělý krok dopředu,‘ chválí Sadilová

Kanaďanka Jessica Campbellová se jako první žena v historii postavila na střídačku v NHL v roli asistentky trenéra. Dvaatřicetiletou vicemistryni světa z roku 2015 v létě angažoval do realizačního týmu Seattle, který vstoupil do sezony zápasem proti St. Louis. „Tam už to není v žádném případě téma. Je respektovaná za to, jakou práci odvádí," komentovala její přítomnost na lavičce generální manažerka české reprezentace Tereza Sadilová.

Podle Sadilové je přítomnost ženské trenérky na střídačce v nejslavnější hokejové lize světa jasným důkazem, že hokej jde správným směrem.

„Myslím, že to určitě vysílá signál, že hokej už začíná být více inkluzivní a to, že ženský hokej vstupuje do tak atraktivní série, jako je NHL. Máme PWHL, takže to hraje obrovskou roli v celém byznysu. Ženám se víc a víc otevírají dveře a je to skvělé. My máme za českou reprezentaci na lavičce trenérku Carlu MacLeodovou, která je Kanaďanka. I z její pozice by ambice mohly v budoucnu směřovat k NHL. Je to asi signál, že kvality v ženské složce jsou a je to obrovská vzpruha do budoucna pro holky, které se tomu chtějí věnovat,“ řekla Sadilová pro Radiožurnál.

Znamená to ale, že je Campbellová nejlepší ženskou hokejovou trenérkou na světě? „Asi v tom hraje roli hodně faktorů. Trenér musí být dobrý mentor, otevřený novým příležitostem. Jessica se toho chopila dobře, já ji pamatuji, když trénovala německý národní tým na mistrovství světa v roce 2021 a tam byla hodně vidět a bylo to sledované i v médiích. Myslím, že se té pozice opravdu chopila dobře a vypracovala se do AHL a teď do NHL. Nevím, jestli je to nejlepší trenérka, myslím, že zrovna třeba Carla MacLeodová by mohla konkurovat, ale určitě je to výborná trenérka,“ myslí si manažerka ženské hokejové reprezentace.

Podle Sadilové budou Campbellovou na lavičce hráči Seattlu respektovat stejně, jako kdyby byl na její pozici muž.

„Tam už to není v žádném případě téma. Ona je respektovaná za to, jakou práci odvádí. Možná je tam přidaná hodnota v tom, že po mentální stránce je hráčům možná víc otevřená. Co se týče koučování tak to kvalitativně vůbec nehraje roli a je tam proto, že je to dobrá trenérka. Je to přesně ta cesta, kterou my ve sportu chceme. Chceme dávat prostor kvalitním trenérům a trenérkám a nemělo by rozhodovat pohlaví.“

Právě dvaatřicetiletá kanadská trenérka Cambellová by mohla na stadiony přilákat více žen a stejně tak jim pomyslně otevřít cestu například do realizačního týmu v NHL.

„Stoprocentně ano, je to téma. V severní Americe jsou dějové linky součást sportu a je to něco, co bude příběh týmu provázet celou sezonu. Seattle patří k hodně otevřenému městu, je to na západním pobřeží a lidé tam jsou hodně liberální. Myslím, že je to skvělý krok dopředu a je to průlom pro ženy v hokeji,“ komentuje Sadilová její roli.

Ženy v extralize

A jaké jsou podle Terezy Sadilové šance, že by se některý z extraligových klubů v Česku mohl v budoucnu také těšit z přítomnosti ženy na lavičce v roli trenérky?

„Když jí někdo dá šanci, tak určitě. Z mojí zkušenosti v ženské reprezentaci, tak tam máme skvělý potenciál, máme tam plno holek, které se zapojují do rolí trenérek v juniorských týmech. Hrozně je to baví, hrozně se chtějí učit. Mají skvělou mentorku v podobě Carly MacLeodové, takže hokej vnímají a know-how se předává výborně. Stojím si za tím, že když člověk maká a je cílevědomý, tak by šanci měl dostat a je jedno, jestli je to žena, nebo muž. Co se týče české extraligy, tak je to o tom, jaký na to má pohled majitel a jestli by tomu dal šanci. Věřím ale, že časem by se něco takového mohlo objevit i v Česku,“ dodává Sadilová.