Opravdu mě to dojalo, říká Hejnová. V Paříži dodatečně převzala stříbro za olympiádu v Londýně

Bývalá atletka Zuzana Hejnová dostala v Paříži stříbrnou medaili za olympijské hry v roce 2012. V Londýně tehdy skončila v závodě třetí, ale původní vítězka běhu na 400 metrů překážek Ruska Anťuchová byla diskvalifikována kvůli dopingu. Společně s dalšími někdejšími atletkami si tak mohla vychutnat netradiční ceremoniál, na který dorazilo na Trokadéro několik tisíc fanoušků. Paříž 18:19 10. srpna 2024

„Je to nádherné, musím říct, že je to fakt nádherné. Měli to krásně udělané a opravdu si to každý ten závodník vlastně užil i samostatně potom. Já jsem měla to štěstí, že jsme byly všechny tři, a o to víc to bylo speciálnější a myslím, že jsme si to právě vychutnaly znovu celý ten ceremoniál. Takže jsem hrozně ráda, že to dopadlo a že jsme si to mohly užít takhle společně,“ říká Zuzana Hejnová bývalá atletka, která převzala stříbrnou medaili za svůj výkon v běhu 400 metrů překážek v Londýně v roce 2012.

Na ceremoniálu pod Eiffelovou věží dostala zlatou medaili Američanka Lashinda Dimasová a bronzovou Jamajčanka Kaliese Spencerová.

Vrátily se právě třeba i ty vzpomínky na Londýn 2012?

Extrémně právě, mě to jako dost dojalo, což jsem vůbec nečekala. Nejsem úplně takový dojímací typ, ale nevím jestli je to tím, že mám rozházené hormony z mateřství, nebo už stárnu. Fakt mě to dojalo a ještě jak jsem viděla na té obrazovce, jak běží ten závod, tak to bylo fakt neuvěřitelné, hrozně se to vrátilo, ty vzpomínky.

Nakonec jste na tom docela vydělala, tím, že jste měla dva ceremoniály?

To je pravda. Lashinda vlastně taky měla dva ceremoniály, ale ta podle mě dost ztratila na tom, že už tehdy mohla být olympijská vítězka a ta kariéra mohla být úplně jiná samozřejmě. Takže já si myslím, že já jsem z toho vyšla úplně nejlíp. Ale samozřejmě je to hezčí teď ta medaile, je vyšší.

Co vy a biatlon? Předával vám medaili právě legendární biatlonista Martin Fourcade?

Já jsem z toho měla radost. Holky ho neznají, protože nesledují úplně zimní sporty a ještě ke všemu v Evropě, takže ho neznaly. Já jsem hned věděla a měla jsem z toho radost, udělala jsem si s ním fotku, trošku jsme si popovídali. Je hrozně milý.