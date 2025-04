Šok dne, říká staronový šéf ČOV Kejval o nezvolení šéfa biatlonu Hamzy do výkonného výboru

Jiří Kejval je dál předsedou Českého olympijského výboru. Ten vede od roku 2012 a pozici uhájil ve volbách před šéfem Českého atletického svazu Liborem Varhaníkem. Kejval měl poprvé vyzyvatele a mandát získal na další čtyři roky. Praha 18:10 30. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Kejval byl znovu zvolen předsedou Českého olympijského výboru, má mandát do roku 2029 | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

„Nesmírně jsem oceňoval formu, jakou zvolil můj protikandidát Libor Varhaník. Byla velmi kultivovaná a v zásadě si myslím, že oběma nám šlo o prospěch organizace, o prospěch českého sportu. To mě potěšilo možná ještě víc, než moje vítězství,“ poděkoval Jiří Kejval po zvolení předsedou Českého olympijského výboru (ČOV) svému protikandidátovi Liboru Varhaníkovi.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říkali po volbách Českého olympijského výboru staronový předseda Jiří Kejval a neúspěšný kandidát Libor Varhaník

„Mně nešlo primárně o tu funkci jako takovou, ale spíš o pojmenování momenta doby tak, abychom zastavili tu stagnaci,“ prohlásil Varhaník, dlouholetý předseda Českého atletického svazu.

„Z logiky věci ta kampaň nemohla být nikterak konfrontační, protože jsme za prvé s Jiřím Kejvalem už několik let spolupracovali a za druhé jsem kandidoval nejenom na předsedu, ale také na místopředsedu,“ doplnil.

To samotné už uvozovalo, že jsem připraven v jeho týmu v případě jeho zvolení pokračovat dál.

Kejval získal 82 hlasů delegátů na plénu Českého olympijského výboru. Varhaník zůstává jedním z místopředsedů ČOV a velmi vyrovnaný byl boj o místa ve Výkonném výboru a překvapivě se do něj nedostal prezident českého biatlonu Jiří Hamza.



„To je šok dne. Vůle lidu, vůle boží. Já to můžu jedině komentovat. Tady jste viděli, že to byla vůle toho pléna, takže já to akceptuji,“ povídal Jiří Kejval po svém zvolení na další čtyři roky a zároveň potvrdil, že na pozici předsedy Českého olympijského výboru kandidoval naposledy.

Teď chce pokračovat v rozběhnutých projektech a hlavně bojovat o to, aby do sportu šlo víc peněz. A věří, že se mu to může povést.

„Všechny argumenty jsou na naší straně. Slyšeli jste i pana předsedy Národní sportovní agentury Šebka, který na třináctého května, a pevně doufám, že média tam budou, připravuje konferenci, kde budou prezentovány studie, analýzy, čísla jsou jednoznačná,“ říká předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval.

„Jen jestli jenom trošku budou politici chtít. Já chápu, že mládež a děti nemají hlasy do voleb, ale normálně a zdravě fungující společnost, nebo v říši zvířat, jsou vždycky mláďata a mládež to nejdůležitější,“ který má aktuálně mandát do roku 2029.