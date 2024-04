Hejnová se vrací k atletice. Bývalá překážkářka bude působit jako trenérka reprezentačních sprinterů

Známé přísloví „Dobří holubi se vracejí“ teď potkalo českou atletiku. Rok a půl po porodu syna Matyáše totiž ohlásila návrat olympijská medailistka a mistryně světa Zuzana Hejnová. Už ne jako běžkyně, ale jako trenérka.

„Těším se moc na novou roli a na nového šampiona,“ říkala Zuzana Hejnová, když se loučila s profesionální kariérou. Tehdy čekala už syna Matyáše.

Právě jeho označila za nového šampiona. Jejímu potomkovi už je ale rok a půl, a tak má víc času soustředit se znovu na atletiku.

„Hodně jsem to samozřejmě probírala doma, jestli to zvládnu. Přiznám se, že i pro mě je to nový náboj, protože mě úplně nebaví být jen se synem doma. Máme to pořešené, abych se mohla věnovat své práci a zároveň i jemu. Je to zatím na půl úvazku, tak to určitě zvládnu,“ řekla Hejnová v rozhovoru pro Radiožurnál Sport.

Postupně přidávat

Její nová pozice se jmenuje Trenérka reprezentace pro sekci sprintů a překážek Českého atletického svazu. A bývalá čtvrtkařka přiznává, že bude potřebovat čas na to se s funkcí seznámit.

„Ta pozice je opravdu obsáhlá a bude mi nějakou chvíli trvat, než se zorientuji a seznámím s celým fungováním. Až se to stane, tak bych měla nastoupit na plný úvazek a měla do toho vnést nový pohled,“ popisuje Hejnová.

Cíle Zuzany Hejnové v nové roli jsou jednoznačné. Zastavit v české atletice odliv sprinterů a překážkářů a ideálně vychovat někoho, kdo podobně jako ona vyhraje dvakrát mistrovství světa a získá minimálně bronzovou olympijskou medaili – tak jako Hejnová v Londýně 2012.

„Je potřeba jim dát podporu, aby se tomu mohli věnovat a my někoho dalšího vychovali. Talentovaných je tam teď docela velká řada, asi největší je Lurdes Manuel, to je naše čtvrtřkařská hvězda. Je to ještě juniorka, ale má potenciál letos jet na mistrovství Evropy dospělých i na olympiádu. Takové holce musíme dát co největší podporu, aby neměla úmysl někam utéct,“ říká 37letá Zuzana Hejnová, nová trenérka reprezentační sekce sprinterů a překážkářů.