Skvělá stovka Maňasové. Česká atletika slaví po 76 letech postup sprinterky do olympijského semifinále

Sprinterka Karolína Maňasová postoupila do semifinále stovky na olympijských hrách v Paříži. Dvacetiletá atletka si posunula osobní rekord na 11,11 sekundy a jen těsně zaostala za národním maximem Jarmily Kratochvílové. Na stadionu Stade de France v rozhovoru pro Radiožurnál Sport mladá atletka popsala, že soupeřky vedle sebe nevnímala. Paříž 16:12 2. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Atletika Karolína Maňasová postoupila do semifinále sprintu na 100 metrů při olympijských hrách v Paříži | Foto: Alina Smutko | Zdroj: Reuters

Karolíno, velká gratulace k postupu do semifinále. Asi jste cílila na postup do další fáze, ale dosažený čas je nad plán, že?

Čas je určitě nad plán. Už podle rozcvičení jsem si myslela, že můžu běžet dobře a na osobák. Že ale poběžím osobák o tolik, tak to jsem nečekala. Běhy, kdy musím vstávat ráno, mi moc nesedí. I tak je to dobré.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si sprinterku Karolínu Maňasovou po postupu do olympijského semifinále na 100 metrů

Startovní reakci jste neměla úplně nejrychlejší. Je tam ještě nějaká rezerva?

Úplně nevím. Rozhodně to nebylo tak špatné jako v Římě. Reakce nebyla ideální, ale startem jsem to pak zachránila. Ke konci mi trochu docházelo, už jsem zatuhla, ale čas 11,11 je super.

Vnímala jste, že po vašem boku běžely hvězdy světové atletiky?

Když jsem šla do bloků, tak jsem to ani moc nevnímala. Snažila jsem se soustředit sama na sebe a to se mi povedlo.

Dosažený čas 11,11 už je jen dvě setiny sekundy za národním rekordem Jarmily Kratochvílové. Co na to říkáte?

Řekla bych, že je to v ohrožení. Nevím, zda se mi to podaří zaběhnout zítra, ale dřív nebo později ten rekord bude můj.

Velkou mezinárodní akci jste si osahala už při mistrovství Evropy v Římě, ale olympijské hry to je ještě něco víc.

Je to pravda. Snažila jsem si to moc nepřipouštět. Když jsem ráno vstala, tak jsem si říkala, že je to jen taková větší Zlatá tretra. Umím se vyklidnit a atmosféra mě spíše nabije.