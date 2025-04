ONLINE: Dnes proběhne pohřeb zesnulého papeže Františka. Do Vatikánu se sjíždějí duchovní a státníci

V Římě na Svatopetrském náměstí proběhne pohřeb zesnulého papeže Františka. Přál si být pohřben v Bazilice Panny Marie Sněžné, mimo Vatikán. Do italského hlavního města se sjíždí státníci a duchovní z celého světa, z Česka mimo jiné premiér Petr Fiala a kardinál Dominik Duka, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj či americký prezident Donald Trump. Hlavou katolické církve byl papež František dvanáct let. Sledujeme online Praha/Vatikán 7:00 26. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fontána před bazilikou Svatého Petra ve Vatikánu | Foto: Fotobanka Pixabay | Zdroj: Pixabay

Papež František, který pocházel z Argentiny, zemřel na Velikonoční pondělí. Bylo mu 88 let. V poslední době trpěl vážnými nemocemi, mezi únorem a březnem strávil více než měsíc v nemocnici. V neděli přitom ještě krátce pozdravil věřící při kázání Urbi et orbi. V čele katolické církve byl papež František dvanáct let.

V pátek ve 20.00 byla jeho rakev obřadně uzavřena, aby byla připravena na sobotní pohřeb na Svatopetrském náměstí. Zúčastní se ho duchovní a osobnosti z celého světa. Mimo jiné český kardinál Dominik Duka, kterého doprovodí další tři čeští biskupové, český premiér Petr Fiala, americký prezident Donald Trump, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nebo princ William. Papež bude pohřben v prosté dřevěné rakvi, mimo Vatikán v Bazilice Panny Marie Sněžné.

‚Připravte hrobku.‘ Místo odpočinku papeže nabízí jesličky Ježíše. Na srpnové výročí založení tu sněží Číst článek

Ve Vatikánu v pátek skončilo třídenní veřejné loučení s papežem, kterému přišlo vzdát hold 250 000 truchlících. Věřící se se zesnulým loučili i v Česku. Ve zcela zaplněné katedrále sv. Víta na Pražském hradě vyzdobené květinami a jeho portrétem.

Mši za papeže sloužil apoštolský nuncius v České republice Jude Thaddeus Okolo. Obětní dary přinesly také děti z české pobočky církevní organizace Papežská misijní díla. Mezi dary byly mísy s ovocem i rýží, chléb, květiny či plyšový beránek.