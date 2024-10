‚To je šílené, kdo je ten chlap?‘ Hvězdný basketbalista Wade má sochu v Miami, sám sebe nepoznal

„To je šílené. Nemůžu tomu uvěřit. Kdo je ten chlap?“ řekl Wade po odhalení vlastní sochy u vstupních dveří arény Kaseya Center, zobrazující ho s rukama nahoře, ústy dokořán či přivřenýma očima. Podle některých médií jakoby fanouškům mluvil z duše, protože je na ní k nepoznání.

Wade odehrál v NBA 16 sezon, z toho celých 14 za Miami, s kterým se stal v letech 2006, 2012 a 2013 mistrem ligy.

Třináctinásobný účastník Utkání hvězd a olympijský vítěz z Pekingu 2008 působil také v Chicagu a Clevelandu, kariéru ukončil po sezoně 2018/19. Nyní je například spoluvlastníkem basketbalového týmu Utah Jazz.

Absolutely losing it at D Wade’s reaction to seeing his statue…



“I can’t believe it… Who is that guy?”



LMMAAOO pic.twitter.com/eZET5w7Z7G