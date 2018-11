Spilková už shání bydlení v Americe, postupem na LPGA si splnila sen

„Určitě je to jeden z mých splněných snů. Je to hrozně fajn a mám velkou radost,“ řekla na Radiožurnálu golfistka Klára Spilková. Suverénně nejlepší česká golfistka se může těšit na nejprestižnější sérii na světě – získala kartu na LPGA.

Její tým už vybírá dům ve Spojených státech, kam se Spilková přestěhuje. Pomalu vzniká i rozpočet na novou sezonu, který vzroste na sedm nebo osm milionů korun. Jednání se sponzory jsou po úspěšných letech přeci jen jednodušší.

„Klára je holka, kterou můžete dát na billboard a nemusíte psát, jak se jmenuje. Byla první, je hezká, je jí 23, má za sebou vítězství a před sebou velkou kariéru,“ vysvětluje manažer Petr Žák.

Spilková doteď hrála Ladies European Tour, ve které loni zvítězila na turnaji v Maroku. LPGA Tour ovšem bude ještě o úroveň výš. Třiadvacetiletá Češka to nepozná jen na sledovanosti nebo servisu pro hráčky, ale třeba i na připravenosti hřišť: „Jsou delší, techničtější i lépe připravená. Těším, se.

LPGA Tour je série pro nejlepší hráčky na světě. A mezi ně Spilková vždycky chtěla patřit. Už jako dítě prohlašovala, že se chce stát světovou jedničkou. Sice to pořád zní jako bláznivý sen, ale přestupem do Ameriky se mu výrazně přiblížila.

„Je to jeden z mých snů, ale teď jsem hrozně ráda za to, jak to je. A chci si to užít,“ říká Klára Spilková.

LPGA ještě nezveřejnila program pro následující rok, ale sezona tradičně začíná na konci ledna. Spilková zároveň zůstane i v Ladies European Tour, kde si chce udržet kartu.