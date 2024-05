Velvyslance v Moskvě může zneužít propaganda, říká exministr. ‚Je to součást diplomacie,‘ oponuje senátor

Vláda nedávno odvolala velvyslance v Moskvě. Podle premiéra Petra Fialy (ODS) nebo ministra zahraničních věcí Jana Lipavského (Piráti) má Česko post znovu obsadit. Jiný pohled mají poradci prezidenta, kteří nepokládají za vhodné poslat do Moskvy nového šéfa ambasády uprostřed války na Ukrajině. V pořadu Plusu Pro a proti diskutují Tomáš Petříček, poradce prezidenta a bývalý ministr zahraničních věcí za ČSSD (dnes SOCDEM), a senátor Pavel Fischer. Pro a proti Praha/Moskva 15:59 10. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vláda nedávno odvolala velvyslance v Moskvě. Podle premiéra Petra Fialy (ODS) nebo ministra zahraničních věcí Jana Lipavského (Piráti) by Česko mělo post znovu obsadit (ilustrační foto, Kreml) | Zdroj: Profimedia

„Jsme uprostřed války, kterou Rusko rozpoutalo. Náš velvyslanec by musel předávat pověřovací listiny do rukou zástupců režimu, který často označujeme za teroristický,“ vysvětluje své stanovisko Tomáš Petříček, poradce prezidenta a bývalý ministr zahraničních věcí za ČSSD (dnes SOCDEM).

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Je v zájmu Česka, aby teď poslalo nového velvyslance do Ruska? Diskutují senátor Pavel Fischer a poradce prezidenta Tomáš Petříček

Podle něj by uvedení nového diplomata mohlo zpochybnit český postoj vůči Rusku. „Tento krok by mohla zneužít ruská propaganda. Ale i z pohledu české strany myslím, že bychom si měli položit několik otázek. V prvé řadě, s kým by měl budoucí český velvyslanec v Moskvě jednat a o čem,“ doplňuje.

Naopak podle senátora a bývalého velvyslance ve Francii Pavla Fischera je vzhledem k nepředvídatelnosti vývoje války na Ukrajině vhodné mít své zastoupení i v Rusku.

„Měli bychom si položit otázku jinak: co je dnes naším zájmem jakožto České republiky? Vláda se zavázala, že provede revizi vztahů s Ruskem a v rámci ní je potřeba řešit spoustu otázek, které se týkají nejen naší bezpečnosti,“ konstatuje.

Vláda odvolala českého velvyslance v Rusku. Pivoňka odejde ke konci května Číst článek

Velvyslanectví by podle něj navíc nemělo podléhat aktuálním náladám. „Diplomacie je nástroj. Kdybychom vysílali velvyslance pouze tam, kde máme dobré vztahy, tak můžeme polovinu ministerstva propustit a všechny diplomaty nacpeme do jediného autobusu,“ podotýká Fischer.

Petříček ale považuje proces schvalování výběru nového diplomata jako legitimizaci ruského režimu, a proto by se přikláněl k jiným způsobům udržování mezistátních styků.

„Cest, jak udržet diplomatický kontakt směrem do Ruska, je celá řada. Může nás zastupovat diplomat na úrovni chargé d'affaires, můžeme využít společné evropské zastoupení v Moskvě a touto cestou formulovat své zájmy,“ navrhuje Petříček.

Vhodné načasování?

Je ovšem otázka, jestli je taková náhrada dostatečná. „Je potřeba si položit otázku symetrie. Pokud má Rusko svého velvyslance u nás a může tady nerušeně pracovat, tak je proti našim zájmům, abychom my tam svého velvyslance neměli,“ srovnává Fischer.

Další peníze na munici pro Ukrajinu, schválila vláda. Fiala odmítl komentovat post velvyslance v Moskvě Číst článek

Stejně tak má své limity působení skrze společné evropské zastoupení. „Jsem pro, abychom spolupracovali v rámci EU. Ale zdaleka ne všichni mají stejně ostrý názor na Rusko jako my,“ upozorňuje Fischer. „Podívejte se na maďarskou politiku vůči Rusku. Také je součástí EU, a přesto může Maďarsko řadu věcí blokovat – a také to dělá.“

Fischer zároveň upozorňuje, že politika a mezinárodní vztahy se netvoří jen v evropských státech a domovinách diplomatů, ale také v Rusku, kde působí.

„Samozřejmě že také hrají roli informace, které máme z Moskvy. Přítomnost českého velvyslance by mohla být přínosem. Na druhou stranu je otázka, jestli je ten přínos natolik velký, že vyváží rizika, která vyslání nového zplnomocněného velvyslance přináší,“ oponuje Petříček.

Vhodnou chvíli jsme propásli

Ruská strana navíc musí pobyt každého velvyslance schválit a vzhledem k tomu, že Česká republika je Kremlem oficiálně považována za nepřátelskou, dá se očekávat, že dojde ke komplikacím.

Je dobré mít v Rusku velvyslance, myslí si Lipavský. Pavel si to naopak nyní nedokáže představit Číst článek

„Možná jsme vhodnou chvíli, kdy jsme mohli velvyslance v Moskvě vyměnit, promeškali v době, kdy ruská strana žádala o prodloužení víza pro svého velvyslance pana Zmejevského,“ domnívá se Petříček. „Dnes nemůžeme recipročně žádat o přívětivější zacházení, ale můžeme očekávat, že i v oblasti diplomatických protokolů Moskva využije každou příležitost, jak nám to nechat sežrat.“

Podle Fischera ale podobná anticipace ruských reakcí jen oslabuje postavení Česka. Naopak obsazení velvyslaneckého postu by národní zájmy podpořilo.

„Toto je domácí debata, která musí probíhat za zavřenými dveřmi,“ uzavírá Fischer. „Ale to, že má vláda ve svém programovém prohlášení péči o lidská práva, znamená, že bychom neměli zapomínat na ty, kteří jsou dneska pronásledování v Rusku. Vůči nim máme odpovědnost. Abychom tam ale mohli působit, potřebujete tam aparát.“

Více podrobností o procesu schvalování velvyslance, možných kandidátech i alternativních diplomatických nástrojích si můžete poslechnout v záznamu celé diskuse. Moderuje Lukáš Matoška.