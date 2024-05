Mistři! skandovala před pár dny českobudějovická sportovní hala na adresu domácího Jihostroje. Volejbalisté dlouhodobě nejúspěšnějšího jihočeského klubu získali po pěti letech opět extraligový titul. Byl to ale boj. Lvi Praha jako papírově silnější soupeř a obhájci loňského vítězství se nechtěli vzdát. Nakonec Jihostroj ale získal svůj už jedenáctý pohár. České Budějovice 13:22 8. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Budějovičtí volejbalisté vyhráli jedenáctý extraligový titul. Teď se tým z poloviny obmění, uvádí manažer | Foto: Petr Lundák | Zdroj: MAFRA / Profimedia

V základní části sezony to přitom na triumf nevypadalo. A-tým Jihostroje nepodával stabilní výkony. Oslabila jej marodka hráčů, ale kritici poukazovali také na složení sestavy.

„Tým byl sestaven hodně nově, poprvé v historii klubu s převažující zahraniční účastí. K týmu také přišel polský trenér,“ připomíná pro českobudějovický rozhlas generální manažer VK Jihostroje České Budějovice Robert Mifka.

Právě na jeho hlavu se v průběhu sezony snášely výčitky. Závěr soutěže a republikový titul mu ale nakonec daly za pravdu.

„Trvalo dlouho, než si to sedlo. Lhal bych, kdybych tvrdil, že jsme z toho nebyli nervózní. Ale naštěstí se potenciál individualit i týmu, tak jak jsme ho viděli na začátku, projevil v pravou chvíli,“ reaguje Robert Mifka.

Tým podle něj ukázal, že umí v těžkých chvílích držet při sobě. „S trenérem Andrzejem Kowalem šli cestou poctivé práce, doufajíce, že výsledek se dostaví. A dostavil. Velký dík individualitám i tomu, jak dokázali pracovat v týmu,“ dodává.

Jak tedy bude vypadat áčko Jihostroje dál? „Říká se, že vítězný tým se nemění, ale samozřejmě se měnit bude. Nové posily i hráčské odchody teď budeme postupně zveřejňovat. Tým ještě není definitivní, stále jsou v jednání některé pozice, ale můžu potvrdit, že základní sestava se z poloviny obmění,“ odpovídá Robert Mifka.

Změna trenéra

Známa je informace, že odchází trenér Andrzej Kowal. „Dostal nabídku z polské PlusLigy, což je jedna z nejprestižnějších soutěží na světě. Bavili jsme se o tom otevřeně už velmi brzy zjara, a i když věděl, že s velkou pravděpodobností bude odcházet, tak mi velmi pomáhal s dovýběrem hráčů na příští sezonu. Za to mu moc děkuji,“ zdůrazňuje generální manažer.

Pro Český rozhlas České Budějovice také prozradil, kdo odcházejícího Kowala nahradí. „To můžu premiérově odtajnit. Přijde zkušený český trenér Zdeněk Šmejkal, který v minulosti působil u reprezentace, získal také tituly s Kladnem a s Ostravou, je to výborný trenér a poslední roky působil v Rakousku. My jsme s ním koketovali už před letošní sezonou, to z osobních důvodů nevyšlo, ale jsem moc rád, že tentokrát jsme se domluvili,“ kvituje Robert Mifka s tím, že obě strany mají zájem, aby Šmejkal zůstal v Českých Budějovicích déle než rok.

„Z hráčských opor tady také někdo zůstane, ale jak jsem řekl, zatím bych to nechal u té informace, že kádr budeme muset z poloviny obměnit. To mě samozřejmě vždycky mrzí, protože potenciál, zvlášť u zahraničních hráčů, se může naplno projevit až v další sezoně, kdy už si zvyknou na prostředí, ale trend je takový,“ uzavírá manažer Jihostroje.

Celý rozhovor o špičkovém českobudějovickém volejbalu s generálním manažerem Jihostroje Robertem Mifkou si poslechněte v audiu v úvodu článku.