Zklamání tam je, pořád mrzí házenkáře Pirocha remíza se Švýcary. Na Polsko má speciální motivaci

Po závěrečném klaksonu zápasu se Švýcarskem odcházeli čeští házenkáři ze hřiště spíš zklamaní. Remíza s papírově nejslabším soupeřem ve skupině je totiž málo.

„Zklamání tam je, před zápasem jsme byli přesvědčení, že vyhrajeme. Na ten zápas myslíme, ale nálada je teď lepší, není to jako včera,“ přiznává Tomáš Piroch, že se ztrátou se Švýcarskem házenkáři nepočítali.

Podobně jako spojka české reprezentace se cítil i gólman Jan Hrdlička. „Blbou náladu“ se ale v tréninku snažil přetavit v motivaci navíc.

„Jsme víc hladoví po bodech. Ten zápas jsme chtěli vyhrát a do mistrovství vstoupit výhrou. Jsme motivovaní do dalšího zápasu, abychom to urvali a porazili Poláky,“ vyhlíží už reprezentační brankář další zápas světového šampionátu proti Polsku.

Hrdlička s Pirochem mají ještě jeden důvod uspět, spolu s dalšími reprezentanty Lukášem Mořkovským a Danielem Režnickým totiž nastupují v polské nejvyšší soutěži. České kvarteto se teď chce ukázat, přispět týmu k výhře a zároveň i postupu ze základní skupiny.

„Já to beru, že my a Poláci jsme na cca stejné úrovni. Mám speciální motivaci, jelikož ty hráče vídám v lize a chci ukázat, že jsme lepší,“ dodal Piroch.

Utkání Česko-Polsko začne v 18 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport, stanice Radiožurnál nabídne ze zápasu reportážní vstupy.