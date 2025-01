České házenkáře už španělský trenér Sabaté dál nepovede, po mistrovství světa u týmu skončí

Sabatému, který vede reprezentační výběr od února 2022, vyprší po světovém šampionátu smlouva. Vedení svazu po vzájemné dohodě s osmačtyřicetiletým španělským koučem nový kontrakt již neuzavře, trenérskou změnu připravovalo už od úspěšného květnového play-off kvalifikace proti Rumunsku.

„Chtěl bych Xavierovi i (asistentovi) Josepu (Espar Moyovi) poděkovat za odvedenou práci i profesionální přístup. Reprezentaci významně posunuli,“ prohlásil svazový prezident Ondřej Zdráhala.

„Po kvalifikačním zápase s Rumunskem jsme se s Ondřejem Zdráhalou domluvili na prodloužení kontraktu do konce šampionátu, byla to nejlepší verze pro obě strany. Federace pracuje v dlouhodobé strategii a já se stoprocentně budu soustředit na klubový projekt s Wislou Plock,“ uvedl Sabaté.

Po úvodním nezdaru v kvalifikaci o světový šampionát 2023 se následně s českým týmem probojoval jak na loňské Euro, tak na nadcházející mistrovství světa. Do turnaje jeho svěřenci vstoupí ve středu proti Švýcarsku, dalšími dvěma soupeři v základní skupině budou Polsko a Německo. Sabaté dosud vedl reprezentaci v 28 utkáních s bilancí 16 výher, tří remíz a devíti porážek.

„Po celou dobu angažmá mi bylo potěšením pracovat s národním týmem. Ale není chvíle na loučení. Máme před sebou těžkou práci, připravujeme se na mistrovství světa. Česko na něm hrálo naposledy v roce 2015. Teď je čas se soustředit, pokračovat v práci a posunout se o krok dál,“ podotkl Sabaté.

Zdráhala nepochybuje o tom, že Brůna s Kubešem jsou správnou volbou. „Jsou to trenéři, kteří kombinují zkušenosti s moderním přístupem k házené. Jejich vize míří nejen k aktuálním úspěchům, ale i k rozvoji celého systému české mužské házené. Věříme, že pod jejich vedením bude tým pokračovat v růstu a dosahovat stanovených výsledků. Přínosem bude bezpochyby také jejich velká znalost tuzemského prostředí i hráčů působících v zahraničí,“ mínil Zdráhala.

Šestačtyřicetiletý Kubeš již reprezentaci vedl společně se současným šéftrenérem mužské složky tréninkového centra mládeže Filipem od léta 2014. V lednu 2021 oba někdejší hráče svazová exekutiva za kontroverzních okolností odvolala poté, co mužstvo kvůli nákaze koronavirem na poslední chvíli odřeklo účast na mistrovství světa.

„Vést reprezentaci je vždy obrovská čest. Máme možnost trénovat ty nejlepší české házenkáře, jde o velmi zajímavý a současně náročný úkol. Těším se i na to, že se budeme podílet na přípravě týmu před domácím Eurem 2030. Bude to naprosto ojedinělá akce, vrchol kariéry spousty házenkářů. Být toho součástí a pokusit se tým připravit na takovou akci je úžasný úkol,“ připomněl Kubeš, že český svaz nedávno uspěl s kandidaturou na spolupořádání evropského šampionátu v pražské O2 areně.

Jen o necelé dva týdny starší Brůna vloni došel s Karvinou k triumfu v extralize i domácím poháru. S Kubešem povedou reprezentaci poprvé 12. března v Brně v duelu evropské kvalifikace proti Chorvatsku.

„Pro každého je takové angažmá výzva a svým způsobem také zodpovědnost. Každý trenér by chtěl na lavičce národního týmu začít vítězstvím. Těším se na naplněnou arénu v Brně. Uděláme vše pro to, abychom si připsali dva body do tabulky kvalifikace,“ uvedl Brůna.

Měl by nadále trénovat i Karvinou. „Musím přiznat, že jsem přemýšlel delší dobu. Hlavním důvodem byla moje práce v Baníku Karviná. Jsem si plně vědom, že vést takové dva týmy určitě nebude jednoduchá věc. Mé rozhodnutí padlo v momentě, kdy Dan souhlasil, že se mnou reprezentaci povede,“ řekl Brůna.

U národního mužstva coby brankářský specialista zůstane Martin Galia. Novým asistentem bude trenér Zubří Ondřej Mika.