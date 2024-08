Alaphilippe po deseti letech mění stáj. Dvojnásobný mistr světa oblékne dres Tudor Pro Cycling týmu

„Po více než deseti letech v jednom týmu nastal čas na změnu,“ poznamenal Alaphilippe. Jeho postavení v současné stáji se v posledních letech výrazně zhoršilo.

Měl spory s šéfem Patrickem Lefevrem, který ho v nedávné době opakovaně veřejně kritizoval. Vyčítal mu, že za jeho špatné výkony v posledních sezonách mohou časté večírky a příliš mnoho alkoholu. Rovněž tvrdil, že na něj má špatný vliv jeho manželka.

Tudor vznikl v roce 2018 a od loňského roku má licenci UCI Pro Team. „Od začátku se mi líbil projekt týmu. Viděl jsem, jak se rozvíjel a také znám některé jezdce a personál,“ uvedl Alaphilippe, jenž získal světové tituly v letech 2020 a 2021.

Od přestupu si slibuje nový impulz pro svou kariéru. „Je to poprvé, co budu jezdit za jiný tým a myslím, že je dobré po tolika letech změnit prostředí. Chci plnit svou roli lídra, pomáhat mladíkům, i když sám ještě nejsem tak starý,“ dodal s úsměvem.

Majitelem týmu Tudor je někdejší úspěšný švýcarský cyklista Fabian Cancellara, dvojnásobný olympijský šampion v časovce z let 2008 a 2016.

Loulou or Juju, call him as you wish! But get ready to see @alafpolak1 with the TUD jersey from 2025 onwards.🤩



Read the news: https://t.co/JQuOEBswUs#TudorProCycling #BornToDare pic.twitter.com/tenxAegJok